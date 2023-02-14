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Товарищеские матчи
Металлист 1925
14.02.2023 14:00 - : -
АГМК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 08:47 | Обновлено 14 февраля 2023, 08:50
52
0

Металлист 1925 – АГМК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 14 февраля в 14:00 по Киеву

14 февраля 2023, 08:47 | Обновлено 14 февраля 2023, 08:50
52
0
Металлист 1925 – АГМК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Во вторник, 14 февраля, состоится товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» и узбекским клубом АГМК.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

14:00 Металлист 1925 – АГМК

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Источник Sport.ua
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