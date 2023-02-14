Во вторник, 14 февраля, состоится товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» и узбекским клубом АГМК.

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Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

14:00 Металлист 1925 – АГМК