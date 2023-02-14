Товарищеские матчи
14.02.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига14 февраля 2023, 08:47 | Обновлено 14 февраля 2023, 08:50
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Металлист 1925 – АГМК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 14 февраля в 14:00 по Киеву
14 февраля 2023, 08:47 | Обновлено 14 февраля 2023, 08:50
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Во вторник, 14 февраля, состоится товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» и узбекским клубом АГМК.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
14:00 Металлист 1925 – АГМК
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