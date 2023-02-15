5 вундеркиндов из Football Manager, которые зимой сменили клуб

Зимнее трансферное окно в большинстве чемпионатов Европы закрылось. Это значит, что наступает время делать выводы о том, кто и как поработал, кто и сколько потратил, а также кто и насколько качественно усилился. Впрочем, сейчас мы предлагаем поговорить не об этом, а затронуть несколько необычную тему – обсудить признанных вундеркиндов в популярной компьютерной игре Football Manager, которым в январское окно удалось сменить клубную прописку.

Речь пойдет об игроках, чей потенциал, с точки зрения разработчиков и ресечеров игры, считается наиболее значимым, а также чей возраст не превышает 20 лет.

Эндрик

Возраст: 16 лет

Гражданство: Бразилия

Маршрут трансфера: Палмейрас → Реал

Сумма трансфера: 35 млн евро

Пожалуй, наиболее значимой сделкой в сегменте трансферов молодых вундеркиндов в январе стала договоренность между бразильским «Палмейрасом» и испанским «Реалом» о переезде на «Сантьяго Бернабеу» юного бомбардира Эндрика. За 16-летнего исполнителя мадридцы согласились отдать беспрецедентную сумму (учитывая возраст игрока) – 35 миллионов евро (еще 25 миллионов прописаны в соглашении в виде бонусов). Что правда, фактический переезд нападающего в стан «Реала» произойдет лишь в июле 2024 года, что связано, опять-таки, с возрастом. Завершить трансфер можно будет только тогда, когда Эндрику исполнится 18 лет, и он станет совершеннолетним.

Пока же любителям Football Manager придется провести пару сезонов за «Реал» без Эндрика, либо же использовать редактор, чтобы немедленно добавить бразильского вундеркинда в состав «бланкос». К слову, в игре придется еще и пристойно подождать, пока ключевые характеристики Эндрика действительно выйдут на топовый уровень. Пока этому форварду выдано только огромное количество авансов, и многое указывает на то, что бразильцу удастся достичь серьезных высот в карьере, но история футбола знала немало случаев, когда какие-то непредвиденные обстоятельства все меняли, переставляя с ног на голову.

Сейчас ключевыми скиллами Эндрика в Football Manager являются техника (14), первое касание (14), чутье (14), ускорение (14) и ловкость (14). Иметь такие показатели (максимумом в игре, напомним, является «двадцатка») – это уже огромное достижение для 16-летнего Эндрика. Впрочем, в «Реале» наверняка рассчитывали на существенный прогресс нападающего, когда отдавали за него 35 миллионов евро. А потому за этим вундеркиндом будет очень интересно понаблюдать – сперва в течение полутора ближайших лет в Бразилии, а затем уже и в Испании.

Нони Мадуэке

Возраст: 20 лет

Гражданство: Англия

Маршрут трансфера: ПСВ → Челси

Сумма трансфера: 35 млн евро

«Челси» в январское трансферное окно стал главным возмутителем спокойствия на мировом трансферном рынке. Помимо громадных инвестиций в 22-летнего аргентинца Энцо Фернандеса (121 миллион евро), его ровесника из Украины Михаила Мудрика (70 миллионов евро), а также 21-летнего француза Бенуа Бадьяшиля (38 миллионов евро), «синие» подписали еще и 20-летнего вингера ПСВ Нони Мадуэке, на трансфер которого пошли 35 миллионов евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

Мадуэке – воспитанник академий «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэма», который в 16 лет решил покинуть Англию и перебраться в нидерландский ПСВ. Там Нони прошел через юношеские команды, и в январе 2020 года дебютировал в Эредивизи за главную команду клуба. В общей сложности перед трансфером в «Челси» Мадуэке провел за ПСВ 80 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 14 результативных передач. Он является игроком молодежной сборной Англии, но ни у кого нет сомнений, что в будущем Нони обязательно получит приглашение и в первую команду страны.

В Football Manager молодой англичанин является одним из наиболее интересных вундеркиндов, в чей прогресс в ближайшие годы разработчики очень верят. Ключевые скиллы Мадуэке в игре – это дриблинг (17), темп (16), чутье (16), первое касание (15), техника (15), самообладание (15), ускорение (15), ловкость (15) и фитнес (15). Сам по себе набор этих категорий уже говорит о том, что игровые перспективы такой «боевой единицы» очень серьезны, но и в реальности Нони Мадуэке – это очень интересный футболист, прогресс которого в АПЛ может приятно удивить тех болельщиков, которые ранее не имели возможности наблюдать за выступлениями вингера в Нидерландах.

Оскар Глух

Возраст: 18 лет

Гражданство: Израиль

Маршрут трансфера: Маккаби Тель-Авив → Ред Булл Зальцбург

Сумма трансфера: 7 млн евро

18-летний Оскар Глух пока еще не является широкоизвестной футбольной личностью, однако он уже начал делать первые шаги к признанию. Этот молодой талант выступает на позиции центрального полузащитника и является воспитанником академии «Маккаби» Тель-Авив. В родном клубе Оскар лишь в начале марта минувшего года дебютировал в первой команде, а менее чем через год по нему пришло конкретное и очень выгодное, как для израильской лиги, предложение от австрийского «Ред Булл Зальцбург».

В итоге 7 миллионов евро отправились в Израиль, а Глух переехал в стан команды, которая за последние годы открыла для топового европейского футбола немало качественных исполнителей, о которых ранее практически никто и ничего не слыхивал. Очевидно, что боссы «Ред Булл Зальцбург» рассчитывают, что и израильскому вундеркинду удастся повторить путь Садио Мане, Наби Кейта, Патсона Даки или Эрлинга Холанда, и перебраться из Австрии в один из топ-европейских чемпионатов, попутно дав шанс «красным быкам» пристойно заработать.

Для поклонников серии игр Football Manager не секрет, что Оскар Глух является одной из наиболее интересных инвестиций. Его можно было подписать за относительно невысокую сумму из «Маккаби» Тель-Авив, а впоследствии выгодно перепродать, на что в реальности, очевидно, теперь и сделали ставку в «Ред Булл Зальцбург». Сильнейшими качествами Оскара являются техника (15) и самообладание (15), но и ряд других скиллов хавбека заметно сбалансирован, что позволяет ему выходить на хороший уровень выступлений. Получится ли у Глуха оправдать ожидания в Австрии, а затем отбыть в условную Германию или Англию? Посмотрим, но первый шаг в направлении серьезного прогресса этот молодой футболист, дебютировавший в ноябре минувшего года за национальную сборную Израиля, сделал уже в январе…

Андреас Шельдеруп

Возраст: 18 лет

Гражданство: Норвегия

Маршрут трансфера: Нордшелланд → Бенфика

Сумма трансфера: 9 млн евро

«Бенфика», которая в январе стала первым клубом в истории мирового футбола, продавшим двух игроков за 100 и более миллионов евро, не только выгодно прощалась со своими лидерами, но и подписывала им на замену новых талантов. Одним из них является 18-летний норвежский вингер Андреас Шельдеруп, который перебрался в Португалию из датского «Нордшелланда».

Этот футболист за два с половиной года в Дании (Шельдеруп является воспитанником норвежского «Буде-Глимт») продемонстрировал выдающийся прогресс, а потому ресечеры Football Manager очень высоко оценивают талант и способности этого вингера. Чтобы понять это, достаточно подписать Шельдерупа в свою команду, и дать вундеркинду возможность более-менее регулярно играть в составе. Уже за сезон-два Андреас превращается в лидера практически любого коллектива, а вскоре и перебирается в один из элитарных дивизионов континента.

Впрочем, пока Шельдерупу предстоит доказать свою состоятельность в португальской лиге в рядах одного из тамошних грандов – «Бенфики», которая заплатила за вингера 9 миллионов евро. В Football Manager ключевыми скиллами этого исполнителя являются дриблинг (16), первое касание (16), пас (16), техника (16), ожидание (16), игра без мяча (16) и видение поля (16). Если добавить к этому хорошие показатели по скорости (14), ловкости (14) и ускорению (14), то получим очень и очень классного исполнителя, при том, что его возраст – всего лишь 18 лет. Так что неудивительно, почему в «Бенфике» решились пойти на серьезные инвестиции в тинейджера. В стане «орлов» тоже ошибаются, но трансферных успехов в активе этого клуба гораздо больше, и есть все основания полагать, что кейс Шельдерупа станет одним из таковых.

Илья Забарный

Возраст: 20 лет

Гражданство: Украина

Маршрут трансфера: Динамо → Борнмут

Сумма трансфера: 22,7 млн евро

Приятно, что одним из пяти вундеркиндов, угодивших в наш список сегодня, является 20-летний украинец Илья Забарный. К своему возрасту этот центрбек успел провести 84 матча за киевское «Динамо» и 24 поединка в футболке сборной Украины, причем играл на самом высоком уровне – в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы. Неудивительно, что континентальные скауты давно присматривались к Забарному и весь вопрос заключался только в том, за какую сумму и когда боссы «Динамо» согласятся расстаться с талантливым защитником.

К счастью, Забарный не пересидел в УПЛ, как многие его талантливые предшественники. «Динамо» в январе согласилось отпустить Илью в «Борнмут», за что получило 22,7 миллиона евро, а также согласовало ряд бонусных выплат, на которые сможет претендовать в будущем.

В Football Manager Забарный имеет очень пристойные показатели – командная работа (16), отбор мяча (15), баланс (15), прыжок (15), фитнес (15). Если к этому добавить концентрацию (14), выносливость (14), силу (14) и самообладание (14), то получится очень пристойная картина как для центрбека. И все это – в 20 лет, что говорит о почти безграничных возможностях Ильи для прогресса, во что верят как ресечеры игры, так и скауты клуба АПЛ, в котором он в итоге и оказался. Интересно и то, что в «Борнмуте» представили Забарного в качестве новичка команды, использовав именно ролик из игры Football Manager. Но это так, уточнение, если вдруг кто-то из читателей задастся вопросом, зачем тратить время на прочтение текста о «какой-то там компьютерной забаве»…