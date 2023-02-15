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WTA
15 февраля 2023, 11:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 12:46
256
0

Серена УИЛЬЯМС: «Я все еще могу играть на очень высоком уровне»

Но возвращаться легендарная американка не планирует

15 февраля 2023, 11:59 | Обновлено 15 февраля 2023, 12:46
256
0
Серена УИЛЬЯМС: «Я все еще могу играть на очень высоком уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

23-кратная чемпионка турниров Grand Slam Серена Уильямс объяснила, почему она решила уйти из тенниса, несмотря на то, что все еще находится в неплохой форме.

«Я играла на днях, и подумала: «Не может быть, чтобы я не играла в профессиональный теннис». Когда я играю, я думаю: «О, черт возьми, я довольно хороша в этом». Я могу продолжать это делать, мало кто может так сказать.

Возвращаться не хочу, все кончено. Но в то же время я готова к тому, что будет дальше. Теперь я точно чувствую себя спокойнее, это интересно. Я думаю, что чувствую себя разбитой, потому что я все еще могу играть на очень, очень, очень высоком уровне. При этом я всегда хотела оставить игру на очень высоком уровне», – сказала 41-летняя Серена.

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Серена Уильямс
Источник Tennis World USA
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