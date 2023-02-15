Определены лидеры. В зимнем кубке ПФЛ сыграны матчи второго тура

В минувший уик-энд состоялся 2-й тур Зимнего кубка ПФЛ.

Левый Берег в номинально гостевом матче принимал на своем стадионе Дружбу из Мировки. Команда Виталия Первака в первом тайме была вынуждена обороняться, ища случая в контратаке. И перед самым свистком на перерыв Левый Берег таки использовал свой момент – после чудесного флангового навеса Дударенко невысокий Войцеховский сумел ударом головой запереть дальнюю штангу. 0:1. Пропущенный гол несколько снимал Дружбу, во втором тайме почти ничего не создавшую у ворот Чернятинского и в итоге арбитр зафиксировал вторую подряд победу Левого Берега.

Во втором матче Нива с Бузовой принимала харьковский Окко, и почти без проблем одержала очередную победу. Уже на второй минуте Калинина не по правилам остановили в собственной штрафной игроки Окко и Сомов с «точки» развел по разным углам кипера и мяч. 1:0. На 60 минуте Захаревич воспользовался детской ошибкой кипера соперника и забил мяч в пустые ворота. 2:0. Через несколько минут Быстрицкий несколько восстановил интригу в матче, замкнув дальнюю штангу. 2:1. Но окончательную точку поставила именно Нива, когда после остроумного розыгрыша стандарта Даценко ударом головой сделал счет 3:1.

В воскресенье, 12 февраля, Чайка закрывала второй тур соревнований ПФЛ на стадионе спорткомплекса Софиевский и одержала победу со счетом 8:0 над Кременем. Гости просматривали в этом матче совсем юных футболистов, а руководил их действиями тренер Ярослав Здырко. И если в первом тайме гости сдерживали натиск более опытных соперников и пропустили всего однажды, то концовка второго тайма стала ударной для Чайки, которые за 10 последних минут забили четыре раза.

В итоге Левый Берег и Нива Бузова продолжают уходить без потерь очков. Кремень не лучшим образом дебютировал в этих соревнованиях, а Чайка завоевала свои первые три очка и готовится к ответственному выезду в Винницу.

В субботу, 18 февраля, пройдут три матча 3-го тура зимнего кубка ПФЛ. Центральным в туре станет противостояние лидеров соревнований – Левого Берега и Нивы из Бузовой, которые не теряли очков и возглавляют турнирную таблицу. В Виннице местная Нива будет принимать Чайку из Петропавловской Борщаговки

Зимний кубок ПФЛ. 2-й тур

Дружба (Мировка) – Левый Берег (Киев) – 0:1

Гол: Войцеховский, 45

Нива (Бузовая) – Окко (Харьков) – 3:1

Голы: Сомов, 3 (пен), Захаревич, 60, Даценко, 71 – Быстрицкий, 64

Чайка (П. Борщаговка) – Кремень (Кременчуг) – 8:0

Голы: Махонин, 4, Музыченко, 46 (пен), 88, Шакун, 49, Ндукве, 57, Дубилей, 77, 82, Вечурко, 90.

Нереализованный пенальти: Тищенко, 36 (Чайка).

Турнирная таблица

3-й тур, 18 февраля

13:00. Левый Берег (Киев) – Нива (Бузовая)

Киев. Левый Берег. Арбитр: Дмитрий Кузовлев (Запорожье)

14:00. Кремень (Кременчуг) – Дружба (Мировка).

Кременчуг. Кремень Арена им. А. Бабаева. Арбитр: Александр Садовый (Кременчуг)

14:00. Нива (Винница) – Чайка (Петропавловская Борщаговка)

Винница. Стадион педколледжа. Арбитр: Павел Дубровец (Житомир)