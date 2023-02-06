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Чемпионат Украины
Дружба
05.02.2023, FT 2 : 4
Нива Бузовая
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Украина. Вторая лига
06 февраля 2023, 14:38 | Обновлено 06 февраля 2023, 15:14
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Футбол на снегу. Две Нивы выиграли в первом туре Зимнего кубка ПФЛ

Таблицу возглавили команды из Винницы, Бузовой, а также Левый Берег из Киева

06 февраля 2023, 14:38 | Обновлено 06 февраля 2023, 15:14
320
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Футбол на снегу. Две Нивы выиграли в первом туре Зимнего кубка ПФЛ
ФК Нива Бузовая

Первый тур Зимнего кубка ПФЛ закрылся двумя матчами в воскресенье, 5 февраля.

Винницкая «Нива» принимала дома «Окко» из Харькова и на опыте одержала победу. Если в первом тайме команды не сумели забить, то после перерыва игроки «Нивы» своего достигли. Сначала Загорулько на 55-й минуте был лучше своих визави на втором этаже (1:0). А через две минуты Швец удачно воспользовался передачей Страшкевича и с угла штрафной поставил окончательную точку в матче (2:0).

Во втором матче «Дружба» из Мировки на стадионе Колосс принимала «Ниву» Бузова. Этот матч показался достаточно драматичным. Уже на старте поединка хозяева смогли отличиться дважды, однако Головатенко, Семенец и дважды Евпак своими голами одержали волевую победу для «Нивы» (4:2).

Также в первом туре 4 февраля «Левый Берег» минимально обыграл «Чайку» (1:0), а «Кремень» в этом туре отдыхал.

Таким образом, винницкая «Нива», «Левый Берег» и «Нива» с Бузовой с победами в первом туре возглавляют турнирную таблицу.

Зимний кубок ПФЛ 2023

1 тур

  • 4 февраля. Левый берег – Чайка П-Б – 1:0
  • 5 февраля. Дружба Мировка – Нива Бузова – 2:4
  • 5 февраля. Нива Винница – Окко Харьков – 2:0

Кремень пропустил 1-й тур

2-й тур, 11 февраля (базовый день)

  • Дружба Мировка – Левый берег
  • Чайка П-Б – Кремень Кременчуг
  • Нива Бузова – Окко Харьков

Нива Винница пропустит 2-й тур

Турнирная таблица

Дружба Мировка – Нива Бузовая – 2:4

Нива Винница – Окко Харьков – 2:0

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Источник ПФЛ
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