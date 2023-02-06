Футбол на снегу. Две Нивы выиграли в первом туре Зимнего кубка ПФЛ
Таблицу возглавили команды из Винницы, Бузовой, а также Левый Берег из Киева
Первый тур Зимнего кубка ПФЛ закрылся двумя матчами в воскресенье, 5 февраля.
Винницкая «Нива» принимала дома «Окко» из Харькова и на опыте одержала победу. Если в первом тайме команды не сумели забить, то после перерыва игроки «Нивы» своего достигли. Сначала Загорулько на 55-й минуте был лучше своих визави на втором этаже (1:0). А через две минуты Швец удачно воспользовался передачей Страшкевича и с угла штрафной поставил окончательную точку в матче (2:0).
Во втором матче «Дружба» из Мировки на стадионе Колосс принимала «Ниву» Бузова. Этот матч показался достаточно драматичным. Уже на старте поединка хозяева смогли отличиться дважды, однако Головатенко, Семенец и дважды Евпак своими голами одержали волевую победу для «Нивы» (4:2).
Также в первом туре 4 февраля «Левый Берег» минимально обыграл «Чайку» (1:0), а «Кремень» в этом туре отдыхал.
Таким образом, винницкая «Нива», «Левый Берег» и «Нива» с Бузовой с победами в первом туре возглавляют турнирную таблицу.
Зимний кубок ПФЛ 2023
1 тур
- 4 февраля. Левый берег – Чайка П-Б – 1:0
- 5 февраля. Дружба Мировка – Нива Бузова – 2:4
- 5 февраля. Нива Винница – Окко Харьков – 2:0
Кремень пропустил 1-й тур
2-й тур, 11 февраля (базовый день)
- Дружба Мировка – Левый берег
- Чайка П-Б – Кремень Кременчуг
- Нива Бузова – Окко Харьков
Нива Винница пропустит 2-й тур
Турнирная таблица
Дружба Мировка – Нива Бузовая – 2:4
Нива Винница – Окко Харьков – 2:0
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