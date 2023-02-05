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Украина. Первая лига
05 февраля 2023, 05:05 |
101
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Левый берег вернулся в игру. Стартовал Зимний кубок ПФЛ

Киевляне обыграли «Чайку»

05 февраля 2023, 05:05 |
101
0
Левый берег вернулся в игру. Стартовал Зимний кубок ПФЛ
Instagram. Левый берег

В субботу, 4 февраля, состоялся матч первого тура Зимнего кубка ПФЛ между ФК «Левый берег» и «Чайкой». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян.

Единственный гол в матче забил Виталий Войцеховский на 34-й минуте.

«Левый Берег» не играл с момента приостановки сезона 2021/22. Тогда команда занимала второе место в группе А Второй лиги. В следующем сезоне команда дебютирует в Первой лиге.

Главным тренером команды является экс-помощник Владимира Шарана в «Минае» Виталий Первак.

Кубок ПФЛ. Первый тур

Левый берег – Чайка – 1:0

Гол: Виталий Войцеховский

Также, по информации «Sport Arena», на просмотре у «Левого берега» сейчас находятся девять футболистов: вратарь Александр Чернятинский (последний клуб МФА «Мункач»), защитники Арсен Слотюк (ЛНЗ), Роман Андриешин («Агрон»), Александр Тарасов («Нива» Тернополь), Александр Дударенко («Нива» Тернополь), Андрей Спиваков («Йонава», Литва), полузащитники Юрий Репета («Карпаты»), Руслан Дедух («Нива» Тернополь) и вингер Владислав Войцеховский (ЛНЗ).

5 февраля состоятся еще два матча первого тура Кубка ПФЛ. «Дружба» сыграет против ФК «Нивы Бузова», а винницкая «Нива» – встретится с любительским коллективом «Окко». Первый тур Кубка ПФЛ пропускает кременчугский «Кремень».

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Зимний кубок ПФЛ Левый берег Виталий Первак Чайка Петропавловская Борщаговка
Источник Sport.ua
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