Кривбасс проиграл вице-чемпиону Молдовы на сборе в Турции
В следующем матче украинский клуб сразится против чемпиона Латвии
В седьмом контрольном матче на турецком собрании криворожский «Кривбасс» противостоял вице-чемпиону Молдовы – «Петрокубу». Тремя днями ранее украинская команда обыграла чемпиона этой страны - 2:1.
Следующий контрольный матч красно-белых в Турции – 15 февраля против чемпиона Латвии «Валмиеры».
Контрольный матч
«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Петрокуб» (Хинчешты, Молдова) – 1:2 (1:2)
Голы: Мариус Йосипой, 23 (0:1). Иван Ревенко, 27 (0:2). Рифет Капич, с пенальти, 38 (1:2).
«Кривбасс» (Кривой Рог): Богдан Сарнавский (к) – Владимир Якимец (Андрей Понедельник, 28), Виталий Вернидуб (Тимур Кораблин, 71), Даниил Бескоровайный, Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46) – Максим Задерака (Денис Устименко 46), Евгений Банада (Владислав Семотюк, 61), Никита Татарков (Артур Микитишин, 65), Рифет Капич (Клим Приходько, 82), Дмитрий Хомченовский – Роман Дебелко (Антон Цыганков, 74).
Запасные: Андрей Клищук, Богдан Хома, Арсений Килевой, Захар Карпусь, Евгений Опанасенко, Денис Шевченко.
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