Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс проиграл вице-чемпиону Молдовы на сборе в Турции
Товарищеские матчи
Кривбасс
12.02.2023, FT 1 : 2
Петрокуб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 12 февраля 2023, 16:25
147
0

Кривбасс проиграл вице-чемпиону Молдовы на сборе в Турции

В следующем матче украинский клуб сразится против чемпиона Латвии

12 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 12 февраля 2023, 16:25
147
0
Кривбасс проиграл вице-чемпиону Молдовы на сборе в Турции
ФК Кривбасс

В седьмом контрольном матче на турецком собрании криворожский «Кривбасс» противостоял вице-чемпиону Молдовы – «Петрокубу». Тремя днями ранее украинская команда обыграла чемпиона этой страны - 2:1.

Следующий контрольный матч красно-белых в Турции – 15 февраля против чемпиона Латвии «Валмиеры».

Контрольный матч

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Петрокуб» (Хинчешты, Молдова) – 1:2 (1:2)
Голы: Мариус Йосипой, 23 (0:1). Иван Ревенко, 27 (0:2). Рифет Капич, с пенальти, 38 (1:2).

«Кривбасс» (Кривой Рог): Богдан Сарнавский (к) – Владимир Якимец (Андрей Понедельник, 28), Виталий Вернидуб (Тимур Кораблин, 71), Даниил Бескоровайный, Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46) – Максим Задерака (Денис Устименко 46), Евгений Банада (Владислав Семотюк, 61), Никита Татарков (Артур Микитишин, 65), Рифет Капич (Клим Приходько, 82), Дмитрий Хомченовский – Роман Дебелко (Антон Цыганков, 74).

Запасные: Андрей Клищук, Богдан Хома, Арсений Килевой, Захар Карпусь, Евгений Опанасенко, Денис Шевченко.

По теме:
Металлист 1925 минимально уступил чешской команде на предсезонном сборе
Динамо – Политехника – 2:0. Спокойно и уверенно. Видео голов и обзор матча
Две недели в Умаге. Рух прибыл в Хорватию на заключительный сбор
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Петрокуб Хынчешты смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Футбол | 11 февраля 2023, 20:19 2
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут

Андрей результативными действиями не отметился

«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
Футбол | 12 февраля 2023, 07:45 11
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Почему Кукурелья всегда пасует назад?» Фанаты Челси – про игру Мудрика

Болельщики синих нашли оправдания не самой удачной игре Михаила

ФОТО. Перепутал вид спорта. Малиновский потроллил себя за неудачный удар
Футбол | 12.02.2023, 12:59
ФОТО. Перепутал вид спорта. Малиновский потроллил себя за неудачный удар
ФОТО. Перепутал вид спорта. Малиновский потроллил себя за неудачный удар
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Биатлон | 11.02.2023, 16:55
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Бокс | 12.02.2023, 08:40
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Спустя 3 года. Гвоздик по очкам победил ноунейма с отрицательным рекордом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
11.02.2023, 19:54 13
Футбол
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
11.02.2023, 14:15 19
Футбол
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
11.02.2023, 19:20 9
Теннис
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
11.02.2023, 10:05
Футбол
Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
Выхрист встретится с непобежденным кубинцем. Будет интересно и опасно
11.02.2023, 23:20 3
Бокс
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
«Лунин – решето». Что говорят фанаты Реала про игру украинца в финале КЧМ?
12.02.2023, 08:15 12
Футбол
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
Пропустил удар в корпус. Выхрист потерпел первое поражение в профи-карьере
12.02.2023, 05:00 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности