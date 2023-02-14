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Товарищеские матчи
Кривбасс
12.02.2023, FT 1 : 2
Петрокуб
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Украина. Премьер лига
14 февраля 2023, 07:48 |
87
0

Кривбасс – Петрокуб – 1:2. Неудача Вернидуба. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

14 февраля 2023, 07:48 |
87
0
Кривбасс – Петрокуб – 1:2. Неудача Вернидуба. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

В воскресенье, 12 февраля, состоялся товарищеский матч между криворожским «Кривбассом» и вице-чемпионом Молдовы «Петрокубом». Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.

Контрольный матч. 12 февраля. Турция

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Петрокуб» (Хынчешты, Молдова) – 1:2 (1:2)

Голы: Мариус Йосипой, 23 (0:1). Иван Ревенко, 27 (0:2). Рифет Капич, с пенальти, 38 (1:2).

«Кривбасс» (Кривой Рог): Богдан Сарнавский (к) – Владимир Якимец (Андрей Понедельник, 28), Виталий Вернидуб (Тимур Кораблин, 71), Даниил Бескоровайный, Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46) – Максим Задерака (Денис Устименко 46), Евгений Банада (Владислав Семотюк, 61), Никита Татарков (Артур Микитишин, 65), Рифет Капич (Клим Приходько, 82), Дмитрий Хомченовский – Роман Дебелко (Антон Цыганков, 74).

Запасные: Андрей Клищук, Богдан Хома, Арсений Килевой, Захар Карпусь, Евгений Опанасенко, Денис Шевченко.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Петрокуб Хынчешты товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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