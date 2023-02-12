В воскресенье, 12 февраля, на предсезонном сборе в Турции криворожский «Кривбасс» проведет контрольный спарринг с молдавской командой «Петрокуб».

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Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.

Кривбасс – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция