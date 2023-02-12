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Товарищеские матчи
Кривбасс
12.02.2023 14:00 - : -
Петрокуб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2023, 11:10 |
79
0

Кривбасс – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 12 февраля в 14:00

12 февраля 2023, 11:10 |
79
0
Кривбасс – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

В воскресенье, 12 февраля, на предсезонном сборе в Турции криворожский «Кривбасс» проведет контрольный спарринг с молдавской командой «Петрокуб».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.

Кривбасс – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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