Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига12 февраля 2023, 11:10 |
79
0
Кривбасс – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 12 февраля в 14:00
12 февраля 2023, 11:10 |
79
0
В воскресенье, 12 февраля, на предсезонном сборе в Турции криворожский «Кривбасс» проведет контрольный спарринг с молдавской командой «Петрокуб».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.
Кривбасс – Петрокуб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 12 февраля 2023, 08:40 6
Украинский боксер вернулся на ринг, но удосрочить Жозуэ Обандо не сумел
Футбол | 11 февраля 2023, 19:54 11
Нигериец Чуквубуйкем Иквуэмеси может перебраться в Киев
Футбол | 11.02.2023, 20:19
Футбол | 11.02.2023, 18:20
Футбол | 12.02.2023, 09:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.02.2023, 23:20 3
11.02.2023, 18:05 1
10.02.2023, 13:59 6
11.02.2023, 16:55 11
12.02.2023, 07:45 10
10.02.2023, 19:18 39
11.02.2023, 08:10 21
10.02.2023, 08:34 2