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Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 08 февраля 2023, 16:33
179
0

Кривбасс выиграл у Шерифа в спарринге

Юрий Вернидуб одержал победу над своим бывшим клубом

08 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 08 февраля 2023, 16:33
179
0
Кривбасс выиграл у Шерифа в спарринге
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда Юрия Вернидуба сыграла против молдавского «Шерифа». Ранее Вернидуб был главным тренером клуба из Тирасполя.

«Кривбасс» одержал победу со счетом 2:1 благодаря голам Задераки и Хомченовского.

Контрольный матч

«Кривбасс» – «Шериф» – 2:1
Голы: Задерака, 30 (1:0). Хомченовский, 40 (2:0).

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Источник Sport.ua
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