Украина. Премьер лига08 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 08 февраля 2023, 16:33
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Кривбасс выиграл у Шерифа в спарринге
Юрий Вернидуб одержал победу над своим бывшим клубом
08 февраля 2023, 16:10 | Обновлено 08 февраля 2023, 16:33
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Криворожский «Кривбасс» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Команда Юрия Вернидуба сыграла против молдавского «Шерифа». Ранее Вернидуб был главным тренером клуба из Тирасполя.
«Кривбасс» одержал победу со счетом 2:1 благодаря голам Задераки и Хомченовского.
Контрольный матч
«Кривбасс» – «Шериф» – 2:1
Голы: Задерака, 30 (1:0). Хомченовский, 40 (2:0).
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