Кривбасс – Шериф – 2:1. Видео голов и обзор матча
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Криворожский «Кривбасс» сыграл пятый контрольный матч на турецком сборе.
Украинская команда противостояла тираспольскому «Шерифу», опытному оппоненту, многократному чемпиону Молдовы.
Контрольный матч
«Кривбасс» – «Шериф» – 2:1
Голы: Задерака, 30 (1:0). Хомченовский, 40 (2:0).
«Кривбасс» (Кривой Рог): Богдан Сарнавский (к) – Владимир Якимец (Евгений Опанасенко, 46), Виталий Вернидуб (Андрей Понедельник, 46), Даниил Бескоровайный, Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 76) – Максим Задерака (Денис Шевченко, 76), Евгений Банада (Владислав Семотюк, 76), Никита Татарков (Артур Микитишин, 76), Рифет Капич (Клим Приходько, 76), Дмитрий Хомченовский (Тимур Кораблин, 76) – Роман Дебелко (Денис Устименко).
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