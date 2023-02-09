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Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 14:40 |
227
0

Кривбасс – Шериф – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

09 февраля 2023, 14:40 |
227
0
Кривбасс – Шериф – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» сыграл пятый контрольный матч на турецком сборе.

Украинская команда противостояла тираспольскому «Шерифу», опытному оппоненту, многократному чемпиону Молдовы.

Контрольный матч

«Кривбасс» – «Шериф» – 2:1
Голы: Задерака, 30 (1:0). Хомченовский, 40 (2:0).

«Кривбасс» (Кривой Рог): Богдан Сарнавский (к) – Владимир Якимец (Евгений Опанасенко, 46), Виталий Вернидуб (Андрей Понедельник, 46), Даниил Бескоровайный, Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 76) – Максим Задерака (Денис Шевченко, 76), Евгений Банада (Владислав Семотюк, 76), Никита Татарков (Артур Микитишин, 76), Рифет Капич (Клим Приходько, 76), Дмитрий Хомченовский (Тимур Кораблин, 76) – Роман Дебелко (Денис Устименко).

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Источник Sport.ua
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