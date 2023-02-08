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Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 09:10 | Обновлено 08 февраля 2023, 09:15
59
0

Кривбасс – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 8 февраля в 14:00

08 февраля 2023, 09:10 | Обновлено 08 февраля 2023, 09:15
59
0
Кривбасс – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

В среду, 8 февраля, криворожский «Кривбасс» на сборе в Турции проведет контрольный матч с молдавской командой «Шериф» из Тирасполя.

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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