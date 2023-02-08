Украина. Премьер лига08 февраля 2023, 09:10 | Обновлено 08 февраля 2023, 09:15
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Кривбасс – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 8 февраля в 14:00
08 февраля 2023, 09:10 | Обновлено 08 февраля 2023, 09:15
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В среду, 8 февраля, криворожский «Кривбасс» на сборе в Турции проведет контрольный матч с молдавской командой «Шериф» из Тирасполя.
Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.
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