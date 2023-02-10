Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона проиграла в гостях Кадису, Цыганков вышел на замену
Чемпионат Испании
Кадис
10.02.2023, FT 2 : 0
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 11 февраля 2023, 00:30
287
0

Жирона проиграла в гостях Кадису, Цыганков вышел на замену

У хозяев поля в первом тайме забили Гонсало Эскаланте и Серхи Гвардиола

10 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 11 февраля 2023, 00:30
287
0
Жирона проиграла в гостях Кадису, Цыганков вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Кадис» выиграл у «Жироны» (2:0).

У хозяев поля в первом тайме забили Гонсало Эскаланте и Серхи Гвардиола.

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков вышел на замену на 64-й минуте матча.

«Кадис» набрал 22 очка и занимает 15-ю позицию. «Жирона» имеет 24 очка и занимает 11-е место.

Ла Лига. 21-й тур, 10 февраля

Кадис – Жирона – 2:0

Голы: Эскаланте, 6, Гвардиола, 34

Кадис: Ледесма, Эспино, Хименес, Эрнандес, Карселен, Алькарас, Эскаланте (Сан-Эметерио, 76), Окампо (Алехо, 86), Бонгонда (Фернандес, 88), Марти (Лосано, 76), Гвардиола (Собрино, 76).

Жирона: Гассанига, Гутьеррес, Эспиноса (Кальенс, 46), Буэно, Мартинес, Вилья (Рока, 46), Ромеу, Алеш Гарсия (Цыганков, 63), Мартин, Борха Гарсия (Рикельме, 46), Кастельянос.

Предупреждения: Эспиноса (17), Эрнандес (32), Эспино (38), Рока (51), Эскаланте (55), Гутьеррес (56), Мартинес (70), Лосано (82).

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Сержи Гвардиола (Кадис).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Эскаланте (Кадис).
По теме:
Второй матч в Ла Лиге. Цыганков вышел на замену в поединке с Кадисом
Кадис – Жирона. Цыганков – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Цыганков – в запасе Жироны на матч с Кадисом
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Виктор Цыганков Гонсало Эскаланте Серхи Гвардиола
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Бокс | 10 февраля 2023, 06:30 21
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм

Украинец пока больших планов не строит

ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
Биатлон | 10 февраля 2023, 16:50 15
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место

В Оберхофе состоялась первая личная гонка чемпионата мира

Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Бокс | 10.02.2023, 13:59
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Гвоздик за день до боя получил нового соперника
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Олимпийские игры | 10.02.2023, 05:05
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Артем Беседин дебютировал за Омонию
Футбол | 10.02.2023, 22:30
Артем Беседин дебютировал за Омонию
Артем Беседин дебютировал за Омонию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
09.02.2023, 11:11 14
Футбол
УАФ наказала президента-коллаборанта Таврии, очередь – экс-игроков Шахтера
УАФ наказала президента-коллаборанта Таврии, очередь – экс-игроков Шахтера
09.02.2023, 07:54 14
Футбол
Президент МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду
Президент МОК призвал Украину не бойкотировать Олимпиаду
09.02.2023, 19:32 8
Олимпийские игры
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
10.02.2023, 08:34 2
Футбол
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
09.02.2023, 19:23 2
Футбол
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
10.02.2023, 04:45
Футбол
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
09.02.2023, 10:11 25
Война
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
09.02.2023, 16:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности