Жирона проиграла в гостях Кадису, Цыганков вышел на замену
У хозяев поля в первом тайме забили Гонсало Эскаланте и Серхи Гвардиола
В матче 21-го тура чемпионата Испании «Кадис» выиграл у «Жироны» (2:0).
У хозяев поля в первом тайме забили Гонсало Эскаланте и Серхи Гвардиола.
Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков вышел на замену на 64-й минуте матча.
«Кадис» набрал 22 очка и занимает 15-ю позицию. «Жирона» имеет 24 очка и занимает 11-е место.
Ла Лига. 21-й тур, 10 февраля
Кадис – Жирона – 2:0
Голы: Эскаланте, 6, Гвардиола, 34
Кадис: Ледесма, Эспино, Хименес, Эрнандес, Карселен, Алькарас, Эскаланте (Сан-Эметерио, 76), Окампо (Алехо, 86), Бонгонда (Фернандес, 88), Марти (Лосано, 76), Гвардиола (Собрино, 76).
Жирона: Гассанига, Гутьеррес, Эспиноса (Кальенс, 46), Буэно, Мартинес, Вилья (Рока, 46), Ромеу, Алеш Гарсия (Цыганков, 63), Мартин, Борха Гарсия (Рикельме, 46), Кастельянос.
Предупреждения: Эспиноса (17), Эрнандес (32), Эспино (38), Рока (51), Эскаланте (55), Гутьеррес (56), Мартинес (70), Лосано (82).
События матча
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