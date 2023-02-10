В пятницу, 10 февраля, в 21-м туре испанской Ла Лиги клуб «Кадис» примет на своем поле «Жирону», цвета которой защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Кадис» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 18-е место с 19-ю очками после 20-ти матчей. В предыдущем туре «желто-синие» в Бильбао проиграли со счетом 1:4 «Атлетику».

У «Жироны», цвета которой защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков, 11-я позиция с 24-мя пунктами после 20-ти встреч. В матче недельной давности каталонцы в родных стенах со счетом 1:0 обыграли «Валенсию». Для украинского легионера игра стала исторической – Цыганков дебютировал за «Жирону», выйдя на замену на 78-й минуте.