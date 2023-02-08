Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кадис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Кадис
10.02.2023 22:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 февраля 2023, 09:50 | Обновлено 08 февраля 2023, 09:51
91
0

Кадис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 10 февраля в 22:00 по Киеву

08 февраля 2023, 09:50 | Обновлено 08 февраля 2023, 09:51
91
0
Кадис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

10 февраля на «Нуэво Мирандилла» пройдет матч 21-го тура Примеры, в котором «Кадис» встретится с «Жироной». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Кадис

Клуб продолжает делать то, к чему привык и он сам, и его нынешний наставник, Серхио Гонсалес Сориано - борется за выживание. Именно его приход и помог «желтому субмарину» выиграть гонку за «спасение» у «Гранады» в прошлой темпораде. Новый сезон начинался очень тяжело, с серии поражений. И до сих пор те потери аукаются - вплоть до февраля не получалось полноценно выбраться из зоны вылета. Хотя зимой коллектив показывает вполне симпатичную статистику, начав с декабрьских 1-1 с «Альмерией» и набрав за 4 матча в прошлом месяце 7 очков (в том числе выиграв у «Валенсии» в гостях и «Мальорки» на выезде). Февраль начался с поездки в Бильбао. Вот там уже ничего не получилось: «Атлетик» оформил разгромную победу дома 4-1.

Жирона

Команда уже недавно пробивалась в Ла Лигу и даже провела там 2 года кряду. Все следующие розыгрыши были посвящены попыткам вернуться туда, и проходили по похожему сценарию. «Жирондинцы» финишировали в топ-6 Сегунды и отправлялись в стыки. С 3-й попытки плей-офф получилось выиграть. При том, что подопечные Мичела Санчеса были только 6-ми в своем дивизионе, в них никто особенно не верил. Но, в том числе благодаря давней поддержке «Манчестер Сити», новичок Примеры достаточно активно и уверенно набирал очки и постоянно держится над зоной вылета. Именно тут продолжится карьера лидера киевского «Динамо», Цыганкова. Виктора, правда, не спешили выпускать на поле - а его новый клуб проигрывал по 0-1, правда, «Вильярреалу» и «Барселоне». В вот с «Валенсией» получилось выиграть - не зря дебютировал Цыганков, перебравшийся из киевского «Динамо». Впрочем, единственный гол, в середине 2-го тайма, забил Гарсия.

Статистика личных встреч

В 2020-2021 году, в Сегунде и Кубке, выигрывала «Жирона». А осенью, уже в Примере, была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной. И это негативно скажется на зрелищности: ждем упорную борьбу и «тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом - 1,69 по Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Шальке – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Рух U-19 – Интер U-19. Прогноз и анонс на матч Юношеской лиги УЕФА
Хайдук U-19 – Шахтер U-19. Прогноз и анонс на матч Юношеской лиги УЕФА
Кадис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Футбол | 07 февраля 2023, 15:29 6
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге

«Горожане» могут лишиться места в английской элите

Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Бокс | 07 февраля 2023, 11:28 0
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент

Соперником станет аргентинец Хорхе Миранда

Сикан избил рашиста, Шахтер покупает Ризныка, Фламенго продул в полуфинале
Футбол | 08.02.2023, 07:55
Сикан избил рашиста, Шахтер покупает Ризныка, Фламенго продул в полуфинале
Сикан избил рашиста, Шахтер покупает Ризныка, Фламенго продул в полуфинале
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Баскетбол | 08.02.2023, 08:30
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
Бокс | 07.02.2023, 21:25
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
06.02.2023, 11:05
Футбол
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
07.02.2023, 14:04 20
Футбол
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
06.02.2023, 13:45 7
Футбол
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
07.02.2023, 01:32 5
Теннис
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
07.02.2023, 22:35 9
Футбол
САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
06.02.2023, 14:55 22
Теннис
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
07.02.2023, 20:15 31
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
07.02.2023, 11:40 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности