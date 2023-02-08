10 февраля на «Нуэво Мирандилла» пройдет матч 21-го тура Примеры, в котором «Кадис» встретится с «Жироной». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Кадис



Клуб продолжает делать то, к чему привык и он сам, и его нынешний наставник, Серхио Гонсалес Сориано - борется за выживание. Именно его приход и помог «желтому субмарину» выиграть гонку за «спасение» у «Гранады» в прошлой темпораде. Новый сезон начинался очень тяжело, с серии поражений. И до сих пор те потери аукаются - вплоть до февраля не получалось полноценно выбраться из зоны вылета. Хотя зимой коллектив показывает вполне симпатичную статистику, начав с декабрьских 1-1 с «Альмерией» и набрав за 4 матча в прошлом месяце 7 очков (в том числе выиграв у «Валенсии» в гостях и «Мальорки» на выезде). Февраль начался с поездки в Бильбао. Вот там уже ничего не получилось: «Атлетик» оформил разгромную победу дома 4-1.

Жирона



Команда уже недавно пробивалась в Ла Лигу и даже провела там 2 года кряду. Все следующие розыгрыши были посвящены попыткам вернуться туда, и проходили по похожему сценарию. «Жирондинцы» финишировали в топ-6 Сегунды и отправлялись в стыки. С 3-й попытки плей-офф получилось выиграть. При том, что подопечные Мичела Санчеса были только 6-ми в своем дивизионе, в них никто особенно не верил. Но, в том числе благодаря давней поддержке «Манчестер Сити», новичок Примеры достаточно активно и уверенно набирал очки и постоянно держится над зоной вылета. Именно тут продолжится карьера лидера киевского «Динамо», Цыганкова. Виктора, правда, не спешили выпускать на поле - а его новый клуб проигрывал по 0-1, правда, «Вильярреалу» и «Барселоне». В вот с «Валенсией» получилось выиграть - не зря дебютировал Цыганков, перебравшийся из киевского «Динамо». Впрочем, единственный гол, в середине 2-го тайма, забил Гарсия.

Статистика личных встреч



В 2020-2021 году, в Сегунде и Кубке, выигрывала «Жирона». А осенью, уже в Примере, была ничья.

Прогноз



Букмекерские конторы считают пару довольно равной. И это негативно скажется на зрелищности: ждем упорную борьбу и «тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом - 1,69 по Parimatch.