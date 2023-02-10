В субботу, 11 февраля, в Лондоне на поле «Эмирейтс Стэдиум» состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Брентфорд». Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Арсенал

Лондонский «Арсенал» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 1-е место. У него в активе 50 очков после 20-ти матчей – 16 побед, 2 ничьи, 2 поражения. «Багаж» команды украинского защитника Александра Зинченко на пять пунктов больше, чем у «Манчестер Сити», который идет вторым (45 пунктов).

В предыдущем туре «канониры» играли в Ливерпуле с «Эвертоном» украинца Виталия Миколенко. Игроки «Арсенала» были фаворитами встречи, но в итоге проиграли со счетом 0:1. Эта неудача стала для лондонцев второй в нынешней кампании АПЛ. До этого они проигрывали аж 4 сентября прошлого года, когда их в Манчестере одолел местный «Юнайтед» - 3:1. В игре с «ирисками» прервалась сразу 13-матчевая серия команды Микеля Артеты без неудач.

В таблице АПЛ по достижения на своем поле «Арсенал» занимает сейчас третье место, располагаясь за клубами из Манчестера – «Сити» и «Юнайтед». «Канониры» вне Лондона в этом сезоне провели 9 игр, в которых добились 8-ми побед и один раз сыграли вничью. У них, как следствие, 25 гостевых очков, у «горожан» - 28-мь, а у «Юнайтед» - 26. Однако оба манчестерских клуба провели на выезде по 11 игр.

Брентфорд

«Брентфорд» в турнирной таблице английского чемпионата располагается на 7-й позиции. У него 33 очка после 21 поединка – 8 побед, 9 ничьих, 4 поражения. У «пчел» по АПЛ нынче второй показатель миролюбивости – более миролюбив только «Ньюкасл», у которого 10 ничьих в сезоне. Зато по количеству поражений «Брентфорд» в лиге делит в «Ман Сити» 2-3 места. А лидирует тут, напомним, «Арсенал», который имеет в пассиве две неудачи.

В настоящий момент «Брентфорд» имеет серию из 9-ти матчей в АПЛ без поражений. 23 октября он на выезде со счетом 0:4 проиграл «Астон Вилле». После этого команда добилась 5-ти побед и 4 раза сыграла вничью. Любопытно, что в трех последних матчах «Брентфорд» даже голы не пропускал – «Борнмут» обыграл со счетом 2:0, разошелся миром 0:0 с «Лидсом» и выиграл 3:0 у «Саутгемптона».

По показателям на выезде «Брентфорд» занимает в текущей АПЛ 10-е место. Он в 10-ти гостевых матчах набрал 11 очков – 2 победы, 5 ничьих, 3 поражения.

Ориентировочные составы

Арсенал: Рамздейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

Брентфорд: Рая – Айер, Пиннок, Ми, Янельт, Дасилва, Норгорд, Йенсен, Мбемо, Висса, Тони.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

11 февраля, суббота