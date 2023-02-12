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Чемпионат Англии
Арсенал
11.02.2023, FT 1 : 1
Брентфорд
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Англия
12 февраля 2023, 03:28 |
128
0

Арсенал – Брентфорд – 1:1. Яркая игра с участием Зинченко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ

12 февраля 2023, 03:28 |
128
0
Арсенал – Брентфорд – 1:1. Яркая игра с участием Зинченко. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Брентфордом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле все 90 минут.

Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 11 февраля

Арсенал – Брентфорд – 1:1

Голы: Троссард, 66 – Тони, 74

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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