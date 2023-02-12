В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Брентфордом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле все 90 минут.

Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 11 февраля

Арсенал – Брентфорд – 1:1

Голы: Троссард, 66 – Тони, 74