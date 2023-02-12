Англия12 февраля 2023, 03:28 |
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Арсенал – Брентфорд – 1:1. Яркая игра с участием Зинченко. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ
12 февраля 2023, 03:28 |
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В субботу, 11 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Брентфордом». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле все 90 минут.
Чемпионат Англии по футболу. 23-й тур. 11 февраля
Арсенал – Брентфорд – 1:1
Голы: Троссард, 66 – Тони, 74
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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