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Товарищеские матчи
Заря
10.02.2023, FT 1 : 4
Нордшелланд
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 12:58 | Обновлено 10 февраля 2023, 13:05
408
0

Заря разгромно проиграла Нордшелланду в спарринге

Луганчане пропустили четыре мяча, забив при этом лишь один

10 февраля 2023, 12:58 | Обновлено 10 февраля 2023, 13:05
408
0
Заря разгромно проиграла Нордшелланду в спарринге
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела очередной контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Команда Патрика ван Леувена разгромно проиграла датскому «Нордшелланду» со счетом 1:4.

Товарищеский матч

«Заря» – «Нордшелланд» – 1:4 (1:1)
Голы: Булеца, 13 - 3, 67(П), 70, 74

Напомним, накануне «Заря» на сборе в Турции уступила сопернику из Армении.

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Нордшелланд Заря Луганск контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Патрик ван Леувен
Источник Sport.ua
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