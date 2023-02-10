Товарищеские матчи
10.02.2023, FT 1 : 4
Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 12:58 | Обновлено 10 февраля 2023, 13:05
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Заря разгромно проиграла Нордшелланду в спарринге
Луганчане пропустили четыре мяча, забив при этом лишь один
10 февраля 2023, 12:58 | Обновлено 10 февраля 2023, 13:05
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Луганская «Заря» провела очередной контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Команда Патрика ван Леувена разгромно проиграла датскому «Нордшелланду» со счетом 1:4.
Товарищеский матч
«Заря» – «Нордшелланд» – 1:4 (1:1)
Голы: Булеца, 13 - 3, 67(П), 70, 74
Напомним, накануне «Заря» на сборе в Турции уступила сопернику из Армении.
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