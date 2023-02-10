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Товарищеские матчи
Заря
10.02.2023 10:00 - : -
Нордшелланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 07:37 | Обновлено 10 февраля 2023, 08:04
31
0

Заря – Нордшелланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 10 февраля в 10:00

10 февраля 2023, 07:37 | Обновлено 10 февраля 2023, 08:04
31
0
Заря – Нордшелланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

В пятницу, 10 февраля, луганская «Заря» на предсезонном сборе в Турции проведет товарищеский матч с датской командой «Нордшелланд».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 10:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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