Товарищеские матчи
10.02.2023 10:00 - : -
Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 07:37 | Обновлено 10 февраля 2023, 08:04
31
0
Заря – Нордшелланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 10 февраля в 10:00
10 февраля 2023, 07:37 | Обновлено 10 февраля 2023, 08:04
31
0
В пятницу, 10 февраля, луганская «Заря» на предсезонном сборе в Турции проведет товарищеский матч с датской командой «Нордшелланд».
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 10:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2023, 03:23 0
10 февраля в Турции стартует предсезонный турнир с участием четырех команд
Футбол | 09 февраля 2023, 16:45 2
Мадридский клуб уверенно вышел в финал турнира
Олимпийские игры | 10.02.2023, 05:05
Футбол | 09.02.2023, 19:23
Война | 09.02.2023, 10:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.02.2023, 00:09 28
08.02.2023, 18:28 6
08.02.2023, 17:58 10
09.02.2023, 17:57 5
08.02.2023, 23:39 10
09.02.2023, 14:20 6
08.02.2023, 15:53 1
09.02.2023, 19:32 7