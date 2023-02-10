Товарищеские матчи
10.02.2023, FT 1 : 4
Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 16:37 | Обновлено 10 февраля 2023, 16:40
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Заря – Нордшелланд – 1:4. Наиграли лишь на гол престижа. Видео голов, обзор
Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча
10 февраля 2023, 16:37 | Обновлено 10 февраля 2023, 16:40
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В пятницу, 10 февраля, на сборе в Турции луганская «Заря» провела контрольный спарринг с датским клубом «Нордшелланд», в котором потерпела поражение со счетом 1:4.
У луганчан автором гола престижа стал Булеца, который отличился на 13-й минуте поединка.
Видеообзор матча «Заря» – «Нордшелланд»
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