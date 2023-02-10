В пятницу, 10 февраля, на сборе в Турции луганская «Заря» провела контрольный спарринг с датским клубом «Нордшелланд», в котором потерпела поражение со счетом 1:4.

У луганчан автором гола престижа стал Булеца, который отличился на 13-й минуте поединка.

Видеообзор матча «Заря» – «Нордшелланд»