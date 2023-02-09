Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 12:47 |
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Заря на сборе в Турции уступила сопернику из Армении
Команда ван Леувена не сумела забить
09 февраля 2023, 12:47 |
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«Заря» в очередном спарринге на сборе в Турции уступила представителю Армении «Алашкерту» со счетом 0:2.
Следующим соперником команды Патрика ван Леувена станет датский «Норшелланд», игра пройдет 10 февраля.
Стартовый состав Зари: Владислав Кучерук, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Олег Данченко, Владимир Бражко, Алексей Хахлев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Антюх, Денис Нагнойный.
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