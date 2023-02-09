Заря на сборе в Турции уступила сопернику из Армении

«Заря» в очередном спарринге на сборе в Турции уступила представителю Армении «Алашкерту» со счетом 0:2.

Следующим соперником команды Патрика ван Леувена станет датский «Норшелланд», игра пройдет 10 февраля.

Стартовый состав Зари: Владислав Кучерук, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Олег Данченко, Владимир Бражко, Алексей Хахлев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Антюх, Денис Нагнойный.