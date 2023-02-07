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Товарищеские матчи
Заря
09.02.2023 10:00 - : -
Алашкерт
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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 17:22 |
54
0

Заря – Алашкерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

07 февраля 2023, 17:22 |
54
0
Заря – Алашкерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

В четверг, 9 февраля, состоится товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Заря» и «Алашкертом» из Армении.

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«Алашкерт» после 20 сыгранных туров занимает 4-е место в таблице внутреннего чемпионата, отставая от лидера – «Урарту» на 13 очков.

Стартовый свисток в матче «Заря» – «Алашкерт» прозвучит в 10:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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