В четверг, 9 февраля, состоится товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Заря» и «Алашкертом» из Армении.

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«Алашкерт» после 20 сыгранных туров занимает 4-е место в таблице внутреннего чемпионата, отставая от лидера – «Урарту» на 13 очков.

Стартовый свисток в матче «Заря» – «Алашкерт» прозвучит в 10:00 по киевскому времени.