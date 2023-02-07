Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 17:22 |
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Заря – Алашкерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
07 февраля 2023, 17:22 |
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В четверг, 9 февраля, состоится товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Заря» и «Алашкертом» из Армении.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Алашкерт» после 20 сыгранных туров занимает 4-е место в таблице внутреннего чемпионата, отставая от лидера – «Урарту» на 13 очков.
Стартовый свисток в матче «Заря» – «Алашкерт» прозвучит в 10:00 по киевскому времени.
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