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Заря
09.02.2023, FT 0 : 2
Алашкерт
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Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 14:59 |
82
0

Заря – Алашкерт – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

09 февраля 2023, 14:59 |
82
0
Заря – Алашкерт – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела очередную совместную тренировку на сборах в Турции. Соперником «черно-белых» стал армянский футбольный клуб «Алашкерт». Игра закончилась поражением луганчан.

Контрольный матч

«Заря» (Луганск, Украина) – «Алашкерт» (Ереван, Армения) – 0:2
Голы: 12, 28

Стартовый состав «Зари»: Владислав Кучерук, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Олег Данченко, Владимир Бражко, Алексей Хахлев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Антюх, Денис Нагнойный.

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Заря на сборе в Турции уступила сопернику из Армении
товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Алашкерт смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Заря
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