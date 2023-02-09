Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 14:59 |
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Заря – Алашкерт – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
09 февраля 2023, 14:59 |
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Луганская «Заря» провела очередную совместную тренировку на сборах в Турции. Соперником «черно-белых» стал армянский футбольный клуб «Алашкерт». Игра закончилась поражением луганчан.
Контрольный матч
«Заря» (Луганск, Украина) – «Алашкерт» (Ереван, Армения) – 0:2
Голы: 12, 28
Стартовый состав «Зари»: Владислав Кучерук, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Олег Данченко, Владимир Бражко, Алексей Хахлев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Антюх, Денис Нагнойный.
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