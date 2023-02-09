Харьковский «Металлист 1925» на предсезонном сборе в Турции померился силами с грузинской командой «Колхети».

Игра завершилась вничью 1:1. Голом в рядах подопечных Эдмара и Олега Голодюка отметился бразильский легионер Ногейра. Он, к слову, также отличился в предыдущем матче харьковчан с командой «Ордабасы» из Казахстана (1:2).

Видеообзор матча «Металлист 1925» – «Колхети»