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Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 11:21 | Обновлено 09 февраля 2023, 11:28
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Металлист 1925 – Колхети – 1:1. Очередной гол Ногейры. Видео голов и обзор
Харьковчане провели шестой спарринг в Турции
09 февраля 2023, 11:21 | Обновлено 09 февраля 2023, 11:28
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Харьковский «Металлист 1925» на предсезонном сборе в Турции померился силами с грузинской командой «Колхети».
Игра завершилась вничью 1:1. Голом в рядах подопечных Эдмара и Олега Голодюка отметился бразильский легионер Ногейра. Он, к слову, также отличился в предыдущем матче харьковчан с командой «Ордабасы» из Казахстана (1:2).
Видеообзор матча «Металлист 1925» – «Колхети»
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