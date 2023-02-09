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09 февраля 2023, 11:21 | Обновлено 09 февраля 2023, 11:28
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0

Металлист 1925 – Колхети – 1:1. Очередной гол Ногейры. Видео голов и обзор

Харьковчане провели шестой спарринг в Турции

09 февраля 2023, 11:21 | Обновлено 09 февраля 2023, 11:28
107
0
Металлист 1925 – Колхети – 1:1. Очередной гол Ногейры. Видео голов и обзор
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» на предсезонном сборе в Турции померился силами с грузинской командой «Колхети».

Игра завершилась вничью 1:1. Голом в рядах подопечных Эдмара и Олега Голодюка отметился бразильский легионер Ногейра. Он, к слову, также отличился в предыдущем матче харьковчан с командой «Ордабасы» из Казахстана (1:2).

Видеообзор матча «Металлист 1925» – «Колхети»

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Металлист 1925 Колхети видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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