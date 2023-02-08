Металлист 1925 сыграл вничью в спарринге
Команда Эдмара не смогла обыграть «Колхети-1913»
Клуб УПЛ «Металлист 1925» сегодня, 8 февраля, провел очередной контрольный матч на сборе в Турции. Команда Эдмара сыграла вничью 1:1 с «Колхети-1913» из города Поти (Грузия).
«Металлист 1925» – «Колхети-1913» – 1:1
Голы: Ногейра 18 – 75 (пен)
«Колхети-1913»: Котляров, Габелая, Харшиладзе Б., Джапиашвили, Мегрелишвили, Месхи, Гвалия, Ольхов, Сичинава, Зарубиани, Гавашелишвили.
Запасные: Харшиладзе Л., Капанадзе, Поцхверия, Ахаладзе, Циколия, Гогебашвили, Хинтибидзе, Гвасалия, Кадария, Ломадзе, Артур
«Металлист 1925»: Сидоренко, Шершень, Потимков Ю., Курило, Рудавский, Обинайя, Казаес, Бычек, игрок на просмотре, Ногейра, Островский.
Запасные: Коваленко М., Коваленко И., Безуглый, Ременюк
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