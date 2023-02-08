Клуб УПЛ «Металлист 1925» сегодня, 8 февраля, провел очередной контрольный матч на сборе в Турции. Команда Эдмара сыграла вничью 1:1 с «Колхети-1913» из города Поти (Грузия).

«Металлист 1925» – «Колхети-1913» – 1:1

Голы: Ногейра 18 – 75 (пен)

«Колхети-1913»: Котляров, Габелая, Харшиладзе Б., Джапиашвили, Мегрелишвили, Месхи, Гвалия, Ольхов, Сичинава, Зарубиани, Гавашелишвили.

Запасные: Харшиладзе Л., Капанадзе, Поцхверия, Ахаладзе, Циколия, Гогебашвили, Хинтибидзе, Гвасалия, Кадария, Ломадзе, Артур

«Металлист 1925»: Сидоренко, Шершень, Потимков Ю., Курило, Рудавский, Обинайя, Казаес, Бычек, игрок на просмотре, Ногейра, Островский.

Запасные: Коваленко М., Коваленко И., Безуглый, Ременюк