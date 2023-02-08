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Металлист
08.02.2023 14:00 - : -
Колхети-1913
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 10:30 |
98
0

Металлист 1925 – Колхети. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 8 февраля в 14:00

08 февраля 2023, 10:30 |
98
0
Металлист 1925 – Колхети. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В среду, 8 февраля, харьковский «Металлист 1925» на сборе в Турции проведет контрольный матч с грузинской командой «Колхети» из Поти.

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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