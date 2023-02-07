Во вторник, 7 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» провел товарищеский поединок с командой из Казахстанской Премьер-лиги – «Ордабасы».

На два гола соперников, которыми они разродились до перерыва, подопечные Эдмара и Олега Голодюка ответили голом престижа Ногейры на 89-й минуте. 1:2.

Товарищеский матч

«Металлист 1925» – «Ордабасы» Казахстан – 1:2

Голы: Исламхан, 27 (0:1). Исламхан, 45 (0:1). Ногейра, 89 (1:2).