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Товарищеские матчи
Металлист 1925
07.02.2023, FT 1 : 2
Ордабасы
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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 18:09 | Обновлено 07 февраля 2023, 18:13
187
1

Металлист 1925 на сборе в Турции проиграл команде из Казахстана

Харьковчане померились силами с «Ордабасы»

07 февраля 2023, 18:09 | Обновлено 07 февраля 2023, 18:13
187
1
Металлист 1925 на сборе в Турции проиграл команде из Казахстана
ФК Металлист 1925

Во вторник, 7 февраля, на предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» провел товарищеский поединок с командой из Казахстанской Премьер-лиги – «Ордабасы».

На два гола соперников, которыми они разродились до перерыва, подопечные Эдмара и Олега Голодюка ответили голом престижа Ногейры на 89-й минуте. 1:2.

Товарищеский матч

«Металлист 1925» – «Ордабасы» Казахстан – 1:2

Голы: Исламхан, 27 (0:1). Исламхан, 45 (0:1). Ногейра, 89 (1:2).

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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
Значить, баси з Орди сильніші металевих клонів 1925 року виготовлення
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