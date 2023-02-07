Товарищеские матчи
07.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 15:55 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:00
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Металлист 1925 – Ордабасы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
07 февраля 2023, 15:55 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:00
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Харьковский клуб «Металлист 1925» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Ордабасы» (Казахстан). Начало матча – 7 февраля в 16:00 по Киеву.
Металлист 1925 – Ордабасы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
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