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Товарищеские матчи
Металлист 1925
07.02.2023 16:00 - : -
Ордабасы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 15:55 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:00
117
0

Металлист 1925 – Ордабасы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

07 февраля 2023, 15:55 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:00
117
0
Металлист 1925 – Ордабасы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Харьковский клуб «Металлист 1925» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником является клуб «Ордабасы» (Казахстан). Начало матча – 7 февраля в 16:00 по Киеву.

Металлист 1925 – Ордабасы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

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Источник Sport.ua
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