Товарищеские матчи
07.02.2023, FT 1 : 2
Украина. Премьер лига08 февраля 2023, 14:50 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:57
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Металлист 1925 – Ордабасы – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
08 февраля 2023, 14:50 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:57
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На предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» провел товарищеский поединок с командой из Казахстанской Премьер-лиги – «Ордабасы».
На два гола соперников, которыми они разродились до перерыва, подопечные Эдмара и Олега Голодюка ответили голом престижа Ногейры на 89-й минуте. 1:2.
Товарищеский матч
«Металлист 1925» – «Ордабасы» Казахстан – 1:2
Голы: Исламхан, 27 (0:1). Исламхан, 45 (0:1). Ногейра, 89 (1:2).
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