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Товарищеские матчи
Металлист 1925
07.02.2023, FT 1 : 2
Ордабасы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 14:50 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:57
129
0

Металлист 1925 – Ордабасы – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

08 февраля 2023, 14:50 | Обновлено 08 февраля 2023, 14:57
129
0
Металлист 1925 – Ордабасы – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

На предсезонном сборе в Турции харьковский «Металлист 1925» провел товарищеский поединок с командой из Казахстанской Премьер-лиги – «Ордабасы».

На два гола соперников, которыми они разродились до перерыва, подопечные Эдмара и Олега Голодюка ответили голом престижа Ногейры на 89-й минуте. 1:2.

Товарищеский матч

«Металлист 1925» – «Ордабасы» Казахстан – 1:2
Голы: Исламхан, 27 (0:1). Исламхан, 45 (0:1). Ногейра, 89 (1:2).

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видео голов и обзор Металлист 1925 Ордабасы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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