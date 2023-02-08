Салернитана – Ювентус – 0:3. Дубль Костича. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Италии
В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде разгромил «Салернитану» со счетом 3:0.
На 26-й минуте счет с пенальти открыл форвард Душан Влахович, а затем Филип Костич оформил дубль. Это третья победа «Юве» подряд.
С учетом штрафа в 15 очков за финансовые махинации «Ювентус» набрал 26 пунктов и вошел в топ-10 Серии A. «Салернитана» идет на 16-й позиции (21 очко).
Серия А. 21-й тур, 7 февраля
Салернитана – Ювентус – 0:3
Голы: Влахович, 26 (пен), Костич, 45, 47
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Влахович, 26 мин (пен)
ГОЛ! 0:2. Костич, 45 мин.
ГОЛ! 0:3. Костич, 47 мин.
События матча
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