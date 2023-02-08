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Чемпионат Италии
Салернитана
07.02.2023, FT 0 : 3
Ювентус
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Италия
08 февраля 2023, 01:55 | Обновлено 08 февраля 2023, 02:35
16
0

Салернитана – Ювентус – 0:3. Дубль Костича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Италии

08 февраля 2023, 01:55 | Обновлено 08 февраля 2023, 02:35
16
0
Салернитана – Ювентус – 0:3. Дубль Костича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде разгромил «Салернитану» со счетом 3:0.

На 26-й минуте счет с пенальти открыл форвард Душан Влахович, а затем Филип Костич оформил дубль. Это третья победа «Юве» подряд.

С учетом штрафа в 15 очков за финансовые махинации «Ювентус» набрал 26 пунктов и вошел в топ-10 Серии A. «Салернитана» идет на 16-й позиции (21 очко).

Серия А. 21-й тур, 7 февраля

Салернитана – Ювентус – 0:3

Голы: Влахович, 26 (пен), Костич, 45, 47

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Влахович, 26 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. Костич, 45 мин.

ГОЛ! 0:3. Костич, 47 мин.

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Ювентус).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Ювентус).
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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу пенальти Салернитана Филип Костич Душан Влахович видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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