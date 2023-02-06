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Италия
06 февраля 2023, 04:33 | Обновлено 06 февраля 2023, 04:34
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Салернитана – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 7 февраля в 21:45 по Киеву

06 февраля 2023, 04:33 | Обновлено 06 февраля 2023, 04:34
8
0
Салернитана – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля на "Ареки" пройдет матч 21-го тура Серии А, в котором "Салернитана" встретится с "Ювентусом". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Салернитана

Клуб проводит 2-й сезон кряду в Кальчо, причем после паузы длиной более 20 лет. По большому счету, "морские коньки" сейчас должны были снова болтаться в Серии В, но в прошлом розыгрыше их спасло везение (жалких 31 очка хватило для сохранения "прописки"). Хотя невозможно не отметить, что Давиде Никола опять справился в невероятно сложных условиях, возглавив аутсайдера по ходу розыгрыша. Его недавно уволили, после ряда неудач, "увенчанных" 2-8 с "Аталантой". Но специалист уговорил руководство вернуть его на должность. Впрочем, результаты в целом были неплохие. И, уже после повторного назначения, в прошлом туре, команда с ним обыграла на выезде "Лечче". Снова героем стал Булайе Диа, безусловно лучший игрок в нынешнем Салерно - у него гол (уже 8-й в сезоне) и передача.

Ювентус

Команда явно теряет шансы сохранить по итогам сезона "прописку" в Лиге чемпионов. Впрочем, тут бы в Серию В не вылететь - кстати, ставки на это в январе даже перестали принимать. Причина в том, что клуб настигло наказание за "креатив" в бухучете. А теперь еще и за получение неофициальных выплат во время карантина намерены наказать и персонально ряд игроков. Не удивительно, что в таких условиях резко ухудшились и сугубо спортивные результаты. Ладно не выиграть у набравшей форму "Аталанты" - 3-3 с ней выглядят еще неплохо, на фоне 1-5 от "Наполи" или 0-2 дома с дебютантом, "Монцей". В кубке с "Лацио" получилось поднять себе настроение победой, пусть и минимальной. Заодно и к трофею приблизились.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Старая Синьора" выиграла оба матча с одинаковым уверенным счетом, 2-0. А вот осенью были скандальные 2-2 с обилием удалений в огненной концовке, когда у "Ювентуса" отобрали волевую победу.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут простую победу "Ювентуса". Но эта команда если и побеждает, то скромно, ну, а для "Салернитаны" 0-0 будет потолком. Ставим на "тотал меньше 2,5 голов"с коэффициентом - 1,94 по Parimatch.

Parimatch
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Салернитана Ювентус прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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