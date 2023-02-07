Италия07 февраля 2023, 21:45 | Обновлено 07 февраля 2023, 21:54
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Салернитана – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 21:45 поединок 21-го тура чемпионата Италии
07 февраля 2023, 21:45 | Обновлено 07 февраля 2023, 21:54
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7 февраля проходит матч 21-го тура Серии A, в котором «Салернитана» играет против «Ювентуса».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Салернитана – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
📋 𝙔𝙤𝙪𝙧 #𝙎𝙖𝙡𝙚𝙧𝙣𝙞𝙩𝙖𝙣𝙖𝙅𝙪𝙫𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙧𝙨 ⤵️ pic.twitter.com/9X6eJql8QP— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) February 7, 2023
События матча
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Ювентус).
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