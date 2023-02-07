Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салернитана – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Салернитана
33 0 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 февраля 2023, 21:45 | Обновлено 07 февраля 2023, 21:54
160
0

Салернитана – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 21:45 поединок 21-го тура чемпионата Италии

07 февраля 2023, 21:45 | Обновлено 07 февраля 2023, 21:54
160
0
Салернитана – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Салернитана

7 февраля проходит матч 21-го тура Серии A, в котором «Салернитана» играет против «Ювентуса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Салернитана – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

26’
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Ювентус).
По теме:
Ювентус летом избавится от ряда игроков
Дзаньоло подписал контракт с Галатасараем
Маурицио САРРИ: «Теряем очки»
Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Салернитана смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Футбол | 07 февраля 2023, 15:29 5
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге

«Горожане» могут лишиться места в английской элите

Динамо предлагало за форварда Университати Кольича 10 миллионов евро
Футбол | 07 февраля 2023, 19:30 1
Динамо предлагало за форварда Университати Кольича 10 миллионов евро
Динамо предлагало за форварда Университати Кольича 10 миллионов евро

Трансфер мог состояться осенью 2020 года

Уступила швейцарке из топ-30. Ястремская завершила выступления в Абу-Даби
Теннис | 07.02.2023, 19:27
Уступила швейцарке из топ-30. Ястремская завершила выступления в Абу-Даби
Уступила швейцарке из топ-30. Ястремская завершила выступления в Абу-Даби
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
Теннис | 07.02.2023, 01:32
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Футбол | 07.02.2023, 09:47
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
07.02.2023, 11:28
Бокс
Это было ужасно. Лучшая волейболистка Украины пережила землетрясение
Это было ужасно. Лучшая волейболистка Украины пережила землетрясение
06.02.2023, 23:59 1
Волейбол
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
06.02.2023, 11:05
Футбол
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
06.02.2023, 12:37 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
06.02.2023, 20:19 4
Бокс
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
05.02.2023, 17:30 14
Футбол
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
05.02.2023, 19:05 13
Футбол
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
06.02.2023, 13:45 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности