Ювентус разгромил Салернитану, пытаясь нивелировать штраф в 15 очков

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде разгромил «Салернитану» со счетом 3:0.

На 26-й минуте счет с пенальти открыл форвард Душан Влахович, а затем Филип Костич оформил дубль. Это третья победа «Юве» подряд.

С учетом штрафа в 15 очков за финансовые махинации «Ювентус» набрал 26 очков и вошел в топ-10 Серии A. «Салернитана» идет на 16-й позиции (21 очко).

Серия А. 21-й тур, 7 февраля

Салернитана – Ювентус – 0:3

Голы: Влахович, 26 (пен), Костич, 45, 47

Видеообзор матча