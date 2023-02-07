07.02.2023, FT 0 : 3
Италия07 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 08 февраля 2023, 00:27
238
1
Ювентус разгромил Салернитану, пытаясь нивелировать штраф в 15 очков
Счет открыл Душан Влахович с пенальти, а затем Филип Костич оформил дубль
07 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 08 февраля 2023, 00:27
238
1
В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде разгромил «Салернитану» со счетом 3:0.
На 26-й минуте счет с пенальти открыл форвард Душан Влахович, а затем Филип Костич оформил дубль. Это третья победа «Юве» подряд.
С учетом штрафа в 15 очков за финансовые махинации «Ювентус» набрал 26 очков и вошел в топ-10 Серии A. «Салернитана» идет на 16-й позиции (21 очко).
Серия А. 21-й тур, 7 февраля
Салернитана – Ювентус – 0:3
Голы: Влахович, 26 (пен), Костич, 45, 47
Видеообзор матча
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Ювентус).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Ювентус).
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Ви ж написали вже, що Ювентус не буде грати в ЛЧ. А вони можливо хочуть
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