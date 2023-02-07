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Кубок Франции
Лион
08.02.2023 19:15 - : -
Лилль
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Франция
07 февраля 2023, 05:40 |
35
0

Лион – Лилль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Франции

Поединок состоится 8 февраля в 19:15 по Киеву

07 февраля 2023, 05:40 |
35
0
Лион – Лилль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля на "Парк Олимпик Лионнез" пройдет матч 1/8 финала кубка Франции, в котором "Лион" встретится с "Лиллем". Старт поединка запланирован на 18:15 по европейскому времени.

Лион

Клуб прекрасно помнит тот свой "золотой" период, когда получилось доминировать во французском футболе. Нет, эксцентричный Жан-Мишель Ола прекрасно понимает, что бросать вызов ПСЖ сейчас не получится. Но он, и многочисленные болельщики, хотят видеть "ткачей" наконец-то в Лиге чемпионов. Вот только ставка на Петера Боса была провальной, и странно, что голландца не уволили еще летом, после падения по итогам прошлого сезона на 8-е место. Впрочем, и при нынешнем наставнике, Лоране Блане, что пришел уже по ходу розыгрыша, не все получается. Выигрывая у малоизвестных противников в кубке, гранд начал январь с 1-го очка в 3-х турах Лиги 1, и только скромный "Аяччо" получилось обыграть. С "Брестом" дома снова были только 0-0, но "Труа" в гостях сумели обыграть 3-1.

Лилль

Команда стала пока что последней, кто успешно бросил вызов ПСЖ и смог оставить столичный гранд без чемпионского титула. Примечательно, что добившийся этого тренер сейчас работает как раз в Париже. Уже без Гальтье "доги" провели противоречивый, и точно неудачный как минимум в разрезе Лиги 1 прошлый сезон. А в нынешнем играют уже под руководством Паулу Фонсеки. Нельзя сказать, что португальский специалист, поработавший с "Шахтером" и "Ромой", во Франции полностью оправдывает ожидания. Зиму хотя бы клуб начал с неплохой беспроигрышной серии, но ее оборвали 0-1 в Ницце. Но потом снова начали набирать обороты. Сначала с "Клермоном" дома ограничились нулевой ничьей. Зато дальше были 3-1 на поле "Ренна".

Статистика личных встреч

"Лилль" с начала 2017-го года не проигрывал очные встречи. И только в октябре набравший тогда форму "Лион" выиграл благодаря единственному голу Ляказетта.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что больше шансов у "Лиона", который играет на своем поле. Но оба клуба часто играют откровенно слабо. Так что ограничимся предложением в виде "тотал меньше 2,5 голов" с коэффициентом - 1,94 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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