Франция08 февраля 2023, 20:00 | Обновлено 08 февраля 2023, 20:03
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Лион – Лилль. Матч команды Паулу Фонсеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 19:15 видеоотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Франции
08 февраля 2023, 20:00 | Обновлено 08 февраля 2023, 20:03
228
0
8 февраля в 19:15 проходит матч 1/8 финала Кубка Франции между командами «Лион» и «Лилль».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команду гостей тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека.
Лион – Лилль. Матч команды Паулу Фонсеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Лилль).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
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