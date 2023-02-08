Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лион – Лилль. Матч команды Паулу Фонсеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Франции
Лион
перерыв 2 : 2
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
08 февраля 2023, 20:00 | Обновлено 08 февраля 2023, 20:03
228
0

Лион – Лилль. Матч команды Паулу Фонсеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 19:15 видеоотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Франции

08 февраля 2023, 20:00 | Обновлено 08 февраля 2023, 20:03
228
0
Лион – Лилль. Матч команды Паулу Фонсеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

8 февраля в 19:15 проходит матч 1/8 финала Кубка Франции между командами «Лион» и «Лилль».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команду гостей тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека.

Лион – Лилль. Матч команды Паулу Фонсеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Лилль).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
По теме:
Марсель – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
Лион – Лилль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Франции
Тренер Малиновского: «Сейчас Мбаппе – лучший в мире»
Кубок Франции по футболу Лион Лилль смотреть онлайн Паулу Фонсека
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топовая победа. Калинина уверенно стартовала на турнире в Австрии
Теннис | 08 февраля 2023, 15:01 10
Топовая победа. Калинина уверенно стартовала на турнире в Австрии
Топовая победа. Калинина уверенно стартовала на турнире в Австрии

Украинка в двух сетах справилась с Алишей Паркс

ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
Футбол | 07 февраля 2023, 22:35 10
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла

«Краковия» уступила «Короне» со счетом 1:2

Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Футбол | 08.02.2023, 17:06
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Жирная точка на сборах. Шахтер напоследок разгромил Сараево в Турции
Футбол | 08.02.2023, 18:27
Жирная точка на сборах. Шахтер напоследок разгромил Сараево в Турции
Жирная точка на сборах. Шахтер напоследок разгромил Сараево в Турции
Фабрицио Романо сообщил, сколько Шахтер заплатит Ворскле за Ризныка
Футбол | 07.02.2023, 23:35
Фабрицио Романо сообщил, сколько Шахтер заплатит Ворскле за Ризныка
Фабрицио Романо сообщил, сколько Шахтер заплатит Ворскле за Ризныка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
07.02.2023, 14:04 20
Футбол
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
07.02.2023, 20:15 35
Футбол
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
07.02.2023, 21:25 8
Бокс
«Морально не потяну». Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок
«Морально не потяну». Цуренко готова сниматься с матчей против россиянок
07.02.2023, 11:29 12
Теннис
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
07.02.2023, 15:29 6
Футбол
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
07.02.2023, 11:28
Бокс
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
07.02.2023, 09:47 10
Футбол
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
07.02.2023, 19:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности