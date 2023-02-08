Кубок Франции
Франция08 февраля 2023, 21:45 | Обновлено 08 февраля 2023, 22:11
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Лилль под руководством Фонсеки отыграл 2 мяча, но уступил в серии пенальти
8 февраля проходят матчи 1/8 финала Кубка Франции
08 февраля 2023, 21:45 | Обновлено 08 февраля 2023, 22:11
171
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В матче 1/8 финала Кубка Франции «Лион» дома обыграл «Лилль» в серии пенальти (2:2, пен. 4:2).
У хозяев на старте матча забили Матис Шерки и Александр Ляказетт. Однако команда Паулу Фонсеки, экс-наставника «Шахтера», отыграла два мяча, отличились Жонатан Давид и Эдон Жегрова.
В серии пенальти выиграл «Лион» и прошел в четвертьфинал Кубка Франции.
Кубок Франции. 1/8 финала, 8 февраля
Лион – Лилль – 2:2 (пен. 4:2)
Голы: Шерки, 8, Ляказетт, 21 – Давид, 29 (пен), Жегрова, 64.
Другие результаты дня:
- Анже – Нант – 1:1 (пен. 2:4)
- Вьерзон – Гренобль – 0:1
- Осер – Родез – 2:3
- Тулуза – Реймс – 3:1
- Париж – Анси – 1:2
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