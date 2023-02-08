Лилль под руководством Фонсеки отыграл 2 мяча, но уступил в серии пенальти

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Лион» дома обыграл «Лилль» в серии пенальти (2:2, пен. 4:2).

У хозяев на старте матча забили Матис Шерки и Александр Ляказетт. Однако команда Паулу Фонсеки, экс-наставника «Шахтера», отыграла два мяча, отличились Жонатан Давид и Эдон Жегрова.

В серии пенальти выиграл «Лион» и прошел в четвертьфинал Кубка Франции.

Кубок Франции. 1/8 финала, 8 февраля

Лион – Лилль – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Шерки, 8, Ляказетт, 21 – Давид, 29 (пен), Жегрова, 64.

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