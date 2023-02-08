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Кубок Франции
Лион
08.02.2023, FT 2 : 2
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Лилль
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Франция
08 февраля 2023, 21:45 | Обновлено 08 февраля 2023, 22:11
171
0

Лилль под руководством Фонсеки отыграл 2 мяча, но уступил в серии пенальти

8 февраля проходят матчи 1/8 финала Кубка Франции

08 февраля 2023, 21:45 | Обновлено 08 февраля 2023, 22:11
171
0
Лилль под руководством Фонсеки отыграл 2 мяча, но уступил в серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Лион» дома обыграл «Лилль» в серии пенальти (2:2, пен. 4:2).

У хозяев на старте матча забили Матис Шерки и Александр Ляказетт. Однако команда Паулу Фонсеки, экс-наставника «Шахтера», отыграла два мяча, отличились Жонатан Давид и Эдон Жегрова.

В серии пенальти выиграл «Лион» и прошел в четвертьфинал Кубка Франции.

Кубок Франции. 1/8 финала, 8 февраля

Лион – Лилль – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Шерки, 8, Ляказетт, 21 – Давид, 29 (пен), Жегрова, 64.

Другие результаты дня:

  • Анже – Нант – 1:1 (пен. 2:4)
  • Вьерзон – Гренобль – 0:1
  • Осер – Родез – 2:3
  • Тулуза – Реймс – 3:1
  • Париж – Анси – 1:2
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Лилль Кубок Франции по футболу Паулу Фонсека Лион
Источник Sport.ua
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