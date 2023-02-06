ФОТО. Снова скандал вокруг Вини? Троллинг бразильца от игроков Мальорки

В воскресенье, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу между «Мальоркой» и «Реалом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу островитян.

Единственный гол в матче был забит на 13-й минуте. Тогда автогол на свой счет записал Начо Фернандес.

Поединок запомнился не только сенсационным результатом и появлением украинского голкипера Андрея Лунина в основе «сливочных». На протяжении всего матча футболисты «Мальорки» оказывали невероятное давление на звездного бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

На нем сфолили 10 раз, что является своеобразным рекордом для «Реала» – ни на одном игроке королевского клуба не фолили столько в Ла Лиге с 2013 года.

Но и это еще не все. После завершения первого тайма команды отправились на перерыв. Уходя в подтрибунное помещение Вини показал фанатам «Мальорки» эмблему «Реала». Реакции болельщиков долго ждать не пришлось. Сразу же послышался свист и расистские выкрики.

Во время второго тайма над бразильцем начали прикалываться и сами игроки «Мальорки». Вначале Раильо преподнес к лицу Винисиуса лого «Мальорки», а затем Пабло Маффео в одном из моментов начал бежать за бразильцем и пародировать плачущего мальчика.

Ранее Вини уже несколько раз оказывался в центре внимания благодаря скандалам. Последним был инцидент с куклой от фанатов «Атлетико».