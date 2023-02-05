Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец завершил сборы в Турции победой с четырьмя забитыми голами
Товарищеские матчи
Черноморец
05.02.2023, FT 4 : 2
Турон Яйпан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 22:41 | Обновлено 05 февраля 2023, 22:55
268
0

Черноморец завершил сборы в Турции победой с четырьмя забитыми голами

Одесский клуб нанес поражение «Турону» из Узбекистана со счетом 4:2

05 февраля 2023, 22:41 | Обновлено 05 февраля 2023, 22:55
268
0
Черноморец завершил сборы в Турции победой с четырьмя забитыми голами
ФК Черноморец Одесса

«Черноморец» завершил сборы в Турции победой с четырьмя забитыми голами. Одесский клуб нанес поражение «Турону» из Узбекистана со счетом 4:2.

Матч прошел в сопровождении ливня, который в первом тайме не прекращался ни на минуту. Команды приспособились к условиям.

Победив со счетом 4:2, «Черноморец» на мажорной ноте завершил турецкий сбор и возвращается в Одессу, где продолжит подготовку ко второму кругу чемпионата Украины.

Товарищеский матч

5 февраля, 15:00. Сиде (Турция)

Черноморец Одесса (Украина) – Турон (Узбекистан) – 4:2

Голы: Алефиренко, 8, Наумец, 52, Ермаков, 76, Селин, 84 – Норбеков, 19, Муртозаев, 57 (пен).

Черноморец: 12. Непогодов (1. Варакута, 70), 13. Гучек (33. Селин, 46), 79. Салюк, 9. Путря (кап) (29. Билый, 70), 3. Ермаков, 23. Васильев (8. Задоя, 62), 77. Кузык (99. Кубемба, 46), 45. Брагару (31. Черткоев, 85), 11. Штогрин, 10. Наумец (27. Плакса, 85), 19. Алефиренко (39. Бадибанга, 62). Тренер – Роман Григорчук.

Турон: Тухтабаев, Чичинадзе, Вучур, Абдурашидов, Мухторов, Стоилкович, Алиев, Рузиев, Ташмирзаев, Туркович, Норбеков. Запас: Давронов, Тоштемиров, Чобанов, Авилов, Камолов, Абдураімов, Рашидхонов, Муртозаев. Тренер – Бахтиер Ашурматов.

Предупреждения: Штогрин, 22 – Абдурашидов, 6, Ташмирзаев, 18.

По теме:
Стартовое фиаско. Колос пропустил 5 мячей в первом матче на сборах в Турции
Александрия проиграла Динамо Батуми на сборе в Турции
Львов – Насаф – 0:0. Обзор матча
товарищеские матчи Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Турон Яйпан
Источник ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
Футбол | 05 февраля 2023, 17:30 13
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол

«Аль-Айн» разгромил команду «Аль-Дафра» в матче 15-го тура

Андрей ЛУНИН: «Я зол за пропущенный гол»
Футбол | 05 февраля 2023, 19:06 9
Андрей ЛУНИН: «Я зол за пропущенный гол»
Андрей ЛУНИН: «Я зол за пропущенный гол»

Украинец – о матче «Реала» с «Мальоркой»

ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
Футбол | 05.02.2023, 16:05
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?
Футбол | 05.02.2023, 10:42
ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?
ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?
Лучший бомбардир клуба. Гарри Кейн побил рекорд Гривза в Тоттенхэме
Футбол | 05.02.2023, 19:35
Лучший бомбардир клуба. Гарри Кейн побил рекорд Гривза в Тоттенхэме
Лучший бомбардир клуба. Гарри Кейн побил рекорд Гривза в Тоттенхэме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
Бриедис рассказал, чего ему не хватило для победы над Усиком
05.02.2023, 08:33 6
Бокс
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
04.02.2023, 15:44 24
Теннис
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
05.02.2023, 10:15
MMA
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
04.02.2023, 16:28 51
Футбол
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
05.02.2023, 07:45 4
MMA
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
05.02.2023, 08:45 21
Футбол
Супрягу может арендовать клуб Первой лиги
Супрягу может арендовать клуб Первой лиги
04.02.2023, 15:17 10
Футбол
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
04.02.2023, 17:40 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности