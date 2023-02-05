«Черноморец» завершил сборы в Турции победой с четырьмя забитыми голами. Одесский клуб нанес поражение «Турону» из Узбекистана со счетом 4:2.

Матч прошел в сопровождении ливня, который в первом тайме не прекращался ни на минуту. Команды приспособились к условиям.

Победив со счетом 4:2, «Черноморец» на мажорной ноте завершил турецкий сбор и возвращается в Одессу, где продолжит подготовку ко второму кругу чемпионата Украины.

Товарищеский матч

5 февраля, 15:00. Сиде (Турция)

Черноморец Одесса (Украина) – Турон (Узбекистан) – 4:2

Голы: Алефиренко, 8, Наумец, 52, Ермаков, 76, Селин, 84 – Норбеков, 19, Муртозаев, 57 (пен).

Черноморец: 12. Непогодов (1. Варакута, 70), 13. Гучек (33. Селин, 46), 79. Салюк, 9. Путря (кап) (29. Билый, 70), 3. Ермаков, 23. Васильев (8. Задоя, 62), 77. Кузык (99. Кубемба, 46), 45. Брагару (31. Черткоев, 85), 11. Штогрин, 10. Наумец (27. Плакса, 85), 19. Алефиренко (39. Бадибанга, 62). Тренер – Роман Григорчук.

Турон: Тухтабаев, Чичинадзе, Вучур, Абдурашидов, Мухторов, Стоилкович, Алиев, Рузиев, Ташмирзаев, Туркович, Норбеков. Запас: Давронов, Тоштемиров, Чобанов, Авилов, Камолов, Абдураімов, Рашидхонов, Муртозаев. Тренер – Бахтиер Ашурматов.

Предупреждения: Штогрин, 22 – Абдурашидов, 6, Ташмирзаев, 18.