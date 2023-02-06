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Товарищеские матчи
Черноморец
05.02.2023, FT 4 : 2
Турон Яйпан
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 11:32 | Обновлено 06 февраля 2023, 11:34
226
0

Черноморец – Турон – 4:2. Хлопнули дверьми в Турции. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

06 февраля 2023, 11:32 | Обновлено 06 февраля 2023, 11:34
226
0
Черноморец – Турон – 4:2. Хлопнули дверьми в Турции. Видео голов и обзор
ФК Черноморец

В воскресенье, 5 февраля, состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и ФК «Турон» из Узбекистана. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «моряков».

«Черноморец» завершил сборы в Турции.

Товарищеский матч

5 февраля, 15:00. Сиде (Турция)

Черноморец Одесса (Украина) – Турон (Узбекистан) – 4:2

Голы: Алефиренко, 8, Наумец, 52, Ермаков, 76, Селин, 84 – Норбеков, 19, Муртозаев, 57 (пен).

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Источник Sport.ua
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