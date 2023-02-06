Товарищеские матчи
05.02.2023, FT 4 : 2
Украина. Премьер лига06 февраля 2023, 11:32 | Обновлено 06 февраля 2023, 11:34
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Черноморец – Турон – 4:2. Хлопнули дверьми в Турции. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
06 февраля 2023, 11:32 | Обновлено 06 февраля 2023, 11:34
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В воскресенье, 5 февраля, состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и ФК «Турон» из Узбекистана. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «моряков».
«Черноморец» завершил сборы в Турции.
Товарищеский матч
5 февраля, 15:00. Сиде (Турция)
Черноморец Одесса (Украина) – Турон (Узбекистан) – 4:2
Голы: Алефиренко, 8, Наумец, 52, Ермаков, 76, Селин, 84 – Норбеков, 19, Муртозаев, 57 (пен).
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