В воскресенье, 5 февраля, состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и ФК «Турон» из Узбекистана. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «моряков».

«Черноморец» завершил сборы в Турции.

Товарищеский матч

5 февраля, 15:00. Сиде (Турция)

Черноморец Одесса (Украина) – Турон (Узбекистан) – 4:2

Голы: Алефиренко, 8, Наумец, 52, Ермаков, 76, Селин, 84 – Норбеков, 19, Муртозаев, 57 (пен).