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Товарищеские матчи
Черноморец
05.02.2023 15:00 - : -
Турон Яйпан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 09:50 | Обновлено 05 февраля 2023, 10:01
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0

Черноморец – Турон Яйпан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

05 февраля 2023, 09:50 | Обновлено 05 февраля 2023, 10:01
50
0
Черноморец – Турон Яйпан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

В воскресенье «Черноморец» проведет свой последний контрольный матч во время зимних сборов в Турции.

Соперником «моряков» станет клуб «Турон», представляющий Узбекистан. «Турон» – молодой футбольный клуб, основанный в 2017 году. В чемпионате 2023 года команда сыграет в местной Суперлиге (высшем футбольном дивизионе Узбекистана), куда вышла по итогам прошлого года.

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Начало встречи в 15:00 по Киеву.

После этой игры «Черноморец» вернется в Одессу и продолжит на своей базе готовиться ко второму кругу сезона 22/23.

Черноморец – Турон Яйпан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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