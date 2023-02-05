В воскресенье «Черноморец» проведет свой последний контрольный матч во время зимних сборов в Турции.

Соперником «моряков» станет клуб «Турон», представляющий Узбекистан. «Турон» – молодой футбольный клуб, основанный в 2017 году. В чемпионате 2023 года команда сыграет в местной Суперлиге (высшем футбольном дивизионе Узбекистана), куда вышла по итогам прошлого года.

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Начало встречи в 15:00 по Киеву.

После этой игры «Черноморец» вернется в Одессу и продолжит на своей базе готовиться ко второму кругу сезона 22/23.

Черноморец – Турон Яйпан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция