Вновь неудача. Байндл не может вернуться в строй после успеха на Aus Open

Украинская теннисистка Катерина Байнлд (№84 WTA) завершила борьбу в первом круге квалификации турнира WTA 250 в австрийской Линце.

28-летняя уроженка Николаева проиграла в двух сетах 19-летнее немке Номе Нохе Акугуе. Соперница украинки впервые в карьере сыграла в квалификации турнира WTA на харде и впервые за пределами родной Германии.

Для Байндл данное поражение стало третьим кряду после дебютного выхода в третий круг на турнирах Большого Шлема, а именно – на Australian Open-2023.

Upper Austria Ladies Linz WTA 250

Квалификация. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Нома Ноха Акугуе (Германия, WC) – 1:6, 4:6