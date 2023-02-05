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  4. Вновь неудача. Байндл не может вернуться в строй после успеха на Aus Open
WTA
05 февраля 2023, 20:50 | Обновлено 05 февраля 2023, 21:01
482
3

Вновь неудача. Байндл не может вернуться в строй после успеха на Aus Open

Украинка проиграла в квалификации турнира в Линце

05 февраля 2023, 20:50 | Обновлено 05 февраля 2023, 21:01
482
3
Вновь неудача. Байндл не может вернуться в строй после успеха на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байнлд (№84 WTA) завершила борьбу в первом круге квалификации турнира WTA 250 в австрийской Линце.

28-летняя уроженка Николаева проиграла в двух сетах 19-летнее немке Номе Нохе Акугуе. Соперница украинки впервые в карьере сыграла в квалификации турнира WTA на харде и впервые за пределами родной Германии.

Для Байндл данное поражение стало третьим кряду после дебютного выхода в третий круг на турнирах Большого Шлема, а именно – на Australian Open-2023.

Upper Austria Ladies Linz WTA 250

Квалификация. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Нома Ноха Акугуе (Германия, WC) – 1:6, 4:6

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Линц
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Стидоба.
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0
Fdail
Все, Катя награлась )))
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shef63
Ганьба!
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