Вновь неудача. Байндл не может вернуться в строй после успеха на Aus Open
Украинка проиграла в квалификации турнира в Линце
Украинская теннисистка Катерина Байнлд (№84 WTA) завершила борьбу в первом круге квалификации турнира WTA 250 в австрийской Линце.
28-летняя уроженка Николаева проиграла в двух сетах 19-летнее немке Номе Нохе Акугуе. Соперница украинки впервые в карьере сыграла в квалификации турнира WTA на харде и впервые за пределами родной Германии.
Для Байндл данное поражение стало третьим кряду после дебютного выхода в третий круг на турнирах Большого Шлема, а именно – на Australian Open-2023.
Upper Austria Ladies Linz WTA 250
Квалификация. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Нома Ноха Акугуе (Германия, WC) – 1:6, 4:6
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