Огорчив украинку. Линь успехом над Цуренко добилась исторического взлета

29-летняя Чжу Линь стала победительницей турнира WTA 250 в Хуахине, в финале которого она в двух сетах переиграла украинку Лесю Цуренко – 6:4, 6:4.

Чжу Линь выиграла в своей карьере первый титул WTA. Ко всему прочему, победа в Хуахине позволит китаянке в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации дебютировать в топ-50.

Как известно, Леся Цуренко выходом в финал турнира вернется в первую сотню мирового рейтинга.