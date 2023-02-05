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  4. Огорчив украинку. Линь успехом над Цуренко добилась исторического взлета
WTA
05 февраля 2023, 16:26 | Обновлено 05 февраля 2023, 17:12
1085
5

Огорчив украинку. Линь успехом над Цуренко добилась исторического взлета

Китайская теннисистка выиграла титула в Хуахине

05 февраля 2023, 16:26 | Обновлено 05 февраля 2023, 17:12
1085
5
Огорчив украинку. Линь успехом над Цуренко добилась исторического взлета
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжу Линь

29-летняя Чжу Линь стала победительницей турнира WTA 250 в Хуахине, в финале которого она в двух сетах переиграла украинку Лесю Цуренко – 6:4, 6:4.

Чжу Линь выиграла в своей карьере первый титул WTA. Ко всему прочему, победа в Хуахине позволит китаянке в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации дебютировать в топ-50.

Как известно, Леся Цуренко выходом в финал турнира вернется в первую сотню мирового рейтинга.

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Чжу Линь WTA Хуахин Леся Цуренко
Источник WTA
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Комментарии 5
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Павло Бубенко
Той, хто писав це повідомлення, зовсім не володіє українською мовою! Китаянка абсолютно нічим не образила Лесю Цуренко, вела себе достойно та чемно як на корті під час гри, так і після, коли гра закінчилася! А от використання у тексті такого зовсім невірного й недоречного за змістом  слова  "образила" - дійсно може образити китаянку, яка нічим не заслужила на таке слово по відношенню до себе! "Засмутила" - от яке слово мало бути використане!
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+5
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u6464u
неуки ,змініть назву статі .
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+4
Павло Бубенко
Молодці - оперативно змінили вкрай недолугу та образливу назву!
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0
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