WTA05 февраля 2023, 16:26 | Обновлено 05 февраля 2023, 17:12
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5
Огорчив украинку. Линь успехом над Цуренко добилась исторического взлета
Китайская теннисистка выиграла титула в Хуахине
05 февраля 2023, 16:26 | Обновлено 05 февраля 2023, 17:12
1085
5
29-летняя Чжу Линь стала победительницей турнира WTA 250 в Хуахине, в финале которого она в двух сетах переиграла украинку Лесю Цуренко – 6:4, 6:4.
Чжу Линь выиграла в своей карьере первый титул WTA. Ко всему прочему, победа в Хуахине позволит китаянке в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации дебютировать в топ-50.
Как известно, Леся Цуренко выходом в финал турнира вернется в первую сотню мирового рейтинга.
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Комментарии 5
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Той, хто писав це повідомлення, зовсім не володіє українською мовою! Китаянка абсолютно нічим не образила Лесю Цуренко, вела себе достойно та чемно як на корті під час гри, так і після, коли гра закінчилася! А от використання у тексті такого зовсім невірного й недоречного за змістом слова "образила" - дійсно може образити китаянку, яка нічим не заслужила на таке слово по відношенню до себе! "Засмутила" - от яке слово мало бути використане!
Показать Скрыть 2 ответа
неуки ,змініть назву статі .
Молодці - оперативно змінили вкрай недолугу та образливу назву!
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