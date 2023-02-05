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  4. Юрген КЛОПП: «Нельзя найти виноватого»
Англия
05 февраля 2023, 11:59 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:03
765
1

Юрген КЛОПП: «Нельзя найти виноватого»

Наставник «Ливерпуля» – о разгромном поражении от «Вулверхэмптона»

05 февраля 2023, 11:59 | Обновлено 05 февраля 2023, 12:03
765
1
Юрген КЛОПП: «Нельзя найти виноватого»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (0:3) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

«Не думаю, что игроки сейчас в своей лучшей форме. Нравится ли мне это? Нет. Но я все равно знаю, насколько они хороши, как они могут играть. Но в жизни так не работает.

Тут нельзя найти виноватого. Такое случается, потому что мы не помогаем сами себе. Семь или восемь человек не виноваты в первом пропущенном голе, столько же во втором, но пропущенные мячи влияют на всех», - сказал Клопп.

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Юрген Клопп Ливерпуль Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Liverpool Echo
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Alex906
Явно недорабатывали.Везде волки опережали
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