Юрген КЛОПП: «Нельзя найти виноватого»
Наставник «Ливерпуля» – о разгромном поражении от «Вулверхэмптона»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (0:3) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.
«Не думаю, что игроки сейчас в своей лучшей форме. Нравится ли мне это? Нет. Но я все равно знаю, насколько они хороши, как они могут играть. Но в жизни так не работает.
Тут нельзя найти виноватого. Такое случается, потому что мы не помогаем сами себе. Семь или восемь человек не виноваты в первом пропущенном голе, столько же во втором, но пропущенные мячи влияют на всех», - сказал Клопп.
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