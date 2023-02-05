Юрген КЛОПП: «Нельзя найти виноватого»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (0:3) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

«Не думаю, что игроки сейчас в своей лучшей форме. Нравится ли мне это? Нет. Но я все равно знаю, насколько они хороши, как они могут играть. Но в жизни так не работает.

Тут нельзя найти виноватого. Такое случается, потому что мы не помогаем сами себе. Семь или восемь человек не виноваты в первом пропущенном голе, столько же во втором, но пропущенные мячи влияют на всех», - сказал Клопп.