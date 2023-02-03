В субботу, 4 февраля, в Вулвергемптоне на стадионе «Молинью» состоится матч двадцать второго тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Стартовый свисток рефери Пола Тирни из Ланкашира прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Вулверхэмптон



Опытный испанский наставник Хулен Лопетеги по ходу текущего сезона впервые в своей тренерской карьере покинул пределы Пиренейского полуострова с достаточно ответственной задачей – спасти английский «Вулверхэмптон» от вылета из «элитного» дивизиона. Португальский вектор развития «волков» потерпел неудачу на старте компании, когда команда провалилась на последнюю строчку турнирной таблицы, и с тех пор судорожно пытается выбраться из незавидного положения. Ключевая проблема клуба из Западного Мидленда состоит в малом количестве забитых мячей, с чем, пока что, не помогает бороться даже смена главного тренера.

Попутно «Вулверхэмптон» потерял право на участие в обоих кубовых состязаниях на внутренней арене, и одна из этих неудач была напрямую связана с соперниками по предстоящей игре. На чужом поле в 1/32 финала Кубка Англии «волки» сумели ухватиться за ничью (2:2), но переигровка при родных трибунах для них оказалась неудачной (0:1). И все это происходило в условиях очень тяжелого календаря с матчами против обоих «Манчестеров» (0:1 против «Юнайтед» и 0:3 – против «Сити») и «Вест Хэма» (1:0). Важнейшая победа была добыта командой Лопетеги вскоре после Рождества, когда «Эвертон» был отправлен в зону вылета (1:0), и теперь дистанция между клубами составляет уже два очка. Другое дело, что 13 строчка таблицы находится для «Вулверхэмптона» на расстоянии всего в четыре балла, но и конкуренты при этом не забывают набирать очки.

Ливерпуль



Есть поводы погоревать в этом сезоне и у болельщиков «Ливерпуля», так как их команда все никак не может набрать оптимальные кондиции, а постоянные травмы ключевых футболистов практически не оставляют пространства для прогресса в плане результатов. Присутствие того же 18-летнего испанца Стефана Байцетича в опорной зоне «красных» уже не вызывает никакого удивления. Однако немецкого специалиста Юргена Клоппа при этом никто увольнять не спешит. Даже несмотря на результаты последних игр в чемпионате, где «Ливерпуль» за три матча пропустил шесть мячей от «Брайтона» (0:3) и «Брентфорда» (1:3), которые с недавних пор являются его соседями по турнирной таблице, а потом с трудом удержал «сухими» ворота от Михаила Мудрика и лондонского «Челси» (0:0).

После той встречи прошло уже почти две недели, и за это время «красные» успели сыграть кубковую игру против «Брайтона», которая в итоге также завершилась для них неудачей с пропущенным голом на последних минутах (1:2). В итоге, Лига чемпионов УЕФА остается последним турниром в этом сезоне, который теоретически может выиграть «Ливерпуль», в реальность чего в последнее время вообще нет веры. До матча против мадридского «Реала» остается менее трех недель, и за этот период команде Клоппа еще предстоит сыграть против «Ньюкасла» на чужом поле. Остаются лишь матчи против «Эвертона» и «Вулверхэмптона», где шесть добытых очков выглядят не возможностью, а уже реальной необходимостью.

Ориентировочные составы



«Вулверхэмптон»: Са – Буэно, Килман, Коллинс, Семеду – Лемина, Невеш, Нунес – Поденсе, Кунья, Траоре.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Матип, Гомес, Александер-Арнольд – Эллиотт, Байцетич, Тиаго – Гакпо, Нуньес, Салах.

Не сыграют: Чикинью, Калайджич, Нету, Траоре – Артур, ван Дейк, Луис Диас, Жота, Конате, Фирмино, Карвалью.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке команда Клоппа вернется на победную поступь. Нашей ставкой будет позиция – «Ливерпуль» не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 1.86 по линии Parimatch.

4 февраля, суббота