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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
04.02.2023, FT 3 : 0
Ливерпуль
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Англия
05 февраля 2023, 03:09 |
95
0

Вулвз – Ливерпуль – 3:0. Автогол Матипа и фиаско Клоппа. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ

05 февраля 2023, 03:09 |
95
0
Вулвз – Ливерпуль – 3:0. Автогол Матипа и фиаско Клоппа. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «волков».

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 3:0

Голы: Матип, 5 (автогол), Доусон, 12, Невеш, 71.

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Невеш (Вулверхэмптон).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Крэйг Доусон (Вулверхэмптон).
5’
ГОЛ ! Автогол забил Жоэль Матип (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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