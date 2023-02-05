В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «волков».

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 3:0

Голы: Матип, 5 (автогол), Доусон, 12, Невеш, 71.