04.02.2023, FT 3 : 0
Англия05 февраля 2023, 03:09 |
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Вулвз – Ливерпуль – 3:0. Автогол Матипа и фиаско Клоппа. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ
05 февраля 2023, 03:09 |
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В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «волков».
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 3:0
Голы: Матип, 5 (автогол), Доусон, 12, Невеш, 71.
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Невеш (Вулверхэмптон).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Крэйг Доусон (Вулверхэмптон).
5’
ГОЛ ! Автогол забил Жоэль Матип (Ливерпуль).
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