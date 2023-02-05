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Чемпионат Англии
Ньюкасл
04.02.2023, FT 1 : 1
Вест Хэм
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Англия
05 февраля 2023, 03:40 | Обновлено 05 февраля 2023, 03:41
35
0

Ньюкасл – Вест Хэм – 1:1. Два гола за 3 минуты и дебют Гордона. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ

05 февраля 2023, 03:40 | Обновлено 05 февраля 2023, 03:41
35
0
Ньюкасл – Вест Хэм – 1:1. Два гола за 3 минуты и дебют Гордона. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом». Игра завершилась с счетом 1:1.

Уже на первый минуте Джо Уиллок открыл счет в игре, однако гол был отменен, поскольку до передачи на Уиллока мяч покинул пределы поля. Однако через 2 минуты «сорок» вперед вывел Калам Уилсон.

Тем не менее «Ньюкаслу» не удалось удержать преимущество в поединке. На 38-й минуте игры счет сравнял Лукас Пакета. Больше голов в матче не было.

Из-за этой ничьи «Ньюкасл» потерял третью строчку в таблице АПЛ. Сейчас «сороки» располагаются на четвертой позиции, имея в своем активе 40 очков. «Вест Хэм» занимает 16-е место с 19 пунктами.

Интересно, что в этом матче за «Ньюкасл» дебютировал Энтони Гордон. 21-летний вингер перебрался этой зимой в новый для себя клуб из «Эвертона».

Чемпионат Англии по футболу. 22-й тур. 4 февраля

Ньюкасл – Вест Хэм – 1:1

Голы: Уилсон, 3 – Пакета, 32

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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