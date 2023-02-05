Ньюкасл – Вест Хэм – 1:1. Два гола за 3 минуты и дебют Гордона. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ
В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом». Игра завершилась с счетом 1:1.
Уже на первый минуте Джо Уиллок открыл счет в игре, однако гол был отменен, поскольку до передачи на Уиллока мяч покинул пределы поля. Однако через 2 минуты «сорок» вперед вывел Калам Уилсон.
Тем не менее «Ньюкаслу» не удалось удержать преимущество в поединке. На 38-й минуте игры счет сравнял Лукас Пакета. Больше голов в матче не было.
Из-за этой ничьи «Ньюкасл» потерял третью строчку в таблице АПЛ. Сейчас «сороки» располагаются на четвертой позиции, имея в своем активе 40 очков. «Вест Хэм» занимает 16-е место с 19 пунктами.
Интересно, что в этом матче за «Ньюкасл» дебютировал Энтони Гордон. 21-летний вингер перебрался этой зимой в новый для себя клуб из «Эвертона».
Чемпионат Англии по футболу. 22-й тур. 4 февраля
Ньюкасл – Вест Хэм – 1:1
Голы: Уилсон, 3 – Пакета, 32
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Цюпа подписал контракт с «Окжетпес»
Танк уже вылетел