В субботу, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом». Игра завершилась с счетом 1:1.

Уже на первый минуте Джо Уиллок открыл счет в игре, однако гол был отменен, поскольку до передачи на Уиллока мяч покинул пределы поля. Однако через 2 минуты «сорок» вперед вывел Калам Уилсон.

Тем не менее «Ньюкаслу» не удалось удержать преимущество в поединке. На 38-й минуте игры счет сравнял Лукас Пакета. Больше голов в матче не было.

Из-за этой ничьи «Ньюкасл» потерял третью строчку в таблице АПЛ. Сейчас «сороки» располагаются на четвертой позиции, имея в своем активе 40 очков. «Вест Хэм» занимает 16-е место с 19 пунктами.

Интересно, что в этом матче за «Ньюкасл» дебютировал Энтони Гордон. 21-летний вингер перебрался этой зимой в новый для себя клуб из «Эвертона».

Чемпионат Англии по футболу. 22-й тур. 4 февраля

Ньюкасл – Вест Хэм – 1:1

Голы: Уилсон, 3 – Пакета, 32