Товарищеские матчи
03.02.2023, FT 1 : 0
Украина. Первая лига03 февраля 2023, 15:54 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:15
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Металлист 1925 победил во второй раз в 2023 году
Харьковчане провели очередной спарринг на сборе в Турции
03 февраля 2023, 15:54 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:15
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В пятницу, 3 февраля, на турецком предсезонном сборе харьковский «Металлист 1925» померился силами с командой «Гостивар» из Северной Македонии.
Встреча завершилась победой украинского коллектива со счетом 1:0.
Это вторая победа в 2023 году подопечных Эдмара и Олега Голодюка. Впервые в зимнем межсезонье этого года они победили 30 января, обыграв 2:1 клуб «Хебыр» из Болгарии.
Товарищеский матч
«Металлист 1925» – «Гостивар» Северная Македония – 0:1
Гол: Бычек, 77 (0:1).
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