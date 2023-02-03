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Товарищеские матчи
Металлист 1925
03.02.2023, FT 1 : 0
Гостивар
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Украина. Первая лига
03 февраля 2023, 15:54 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:15
199
0

Металлист 1925 победил во второй раз в 2023 году

Харьковчане провели очередной спарринг на сборе в Турции

03 февраля 2023, 15:54 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:15
199
0
Металлист 1925 победил во второй раз в 2023 году
ФК Металлист 1925

В пятницу, 3 февраля, на турецком предсезонном сборе харьковский «Металлист 1925» померился силами с командой «Гостивар» из Северной Македонии.

Встреча завершилась победой украинского коллектива со счетом 1:0.

Это вторая победа в 2023 году подопечных Эдмара и Олега Голодюка. Впервые в зимнем межсезонье этого года они победили 30 января, обыграв 2:1 клуб «Хебыр» из Болгарии.

Товарищеский матч

«Металлист 1925» – «Гостивар» Северная Македония – 0:1

Гол: Бычек, 77 (0:1).

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Металлист 1925 Гостивар товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Константин Бычек
Источник Sport.ua
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