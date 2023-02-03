Металлист 1925 победил во второй раз в 2023 году

В пятницу, 3 февраля, на турецком предсезонном сборе харьковский «Металлист 1925» померился силами с командой «Гостивар» из Северной Македонии.

Встреча завершилась победой украинского коллектива со счетом 1:0.

Это вторая победа в 2023 году подопечных Эдмара и Олега Голодюка. Впервые в зимнем межсезонье этого года они победили 30 января, обыграв 2:1 клуб «Хебыр» из Болгарии.

Товарищеский матч

«Металлист 1925» – «Гостивар» Северная Македония – 0:1

Гол: Бычек, 77 (0:1).