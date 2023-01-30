Металлист 1925 одержал первую победу в 2023 году
Харьковчане провели второй спарринг на сборе в Турции
На предсезонном сборе, проходящем в Турции, харьковский «Металлист 1925» провел второй зимний товарищеский матч. Подопечным Эдмара и Олега Голодюка противостояла болгарская команда «Хебыр».
Голы бразильского легионера Ногейры и Островского принесли харьковчанам победу со счетом 2:1.
Напомним, в первой игре на сборе в Турции «Металлист 1925» сыграл вничью 0:0 с командой «Раднички Ниш» из Сербии.
Товарищеский матч
Металлист 1925 – Хебыр – 2:1
Голы: Ногейра, 35 (1:0). Островский, 57 (2:0). Хамдиев, 85 пенальти (2:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оларенважу Кайоде продолжит карьеру в Турции
Обзор главных событий Australian Open 2023