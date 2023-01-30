Металлист 1925 одержал первую победу в 2023 году

На предсезонном сборе, проходящем в Турции, харьковский «Металлист 1925» провел второй зимний товарищеский матч. Подопечным Эдмара и Олега Голодюка противостояла болгарская команда «Хебыр».

Голы бразильского легионера Ногейры и Островского принесли харьковчанам победу со счетом 2:1.

Напомним, в первой игре на сборе в Турции «Металлист 1925» сыграл вничью 0:0 с командой «Раднички Ниш» из Сербии.

Товарищеский матч

Металлист 1925 – Хебыр – 2:1

Голы: Ногейра, 35 (1:0). Островский, 57 (2:0). Хамдиев, 85 пенальти (2:1).