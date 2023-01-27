Металлист 1925 сыграл в безголевую ничью с сербским клубом
Харьковчане провели первый спарринг на зимних сборах
Харьковский «Металлист 1925» провел первый контрольный матч на зарубежном учебно-тренировочном сборе.
Спарринг с сербским клубом Раднички Ниш завершился безголевой ничьей со счетом 0:0.
Контрольный матч
«Металлист 1925» – «Раднички Ниш» – 0:0
«Металлист 1925» (1 тайм): Мозиль, Шершень, Курило, Потимков Ю., Рудавский, Обинайя, Ременюк, Габелок, Русин, Ногейра, Чирук
«Металлист 1925» (2 тайм): Потимков И., Капинус, Ткачук, Безуглый, Коваленко И., Мартынюк, Дмитренко, Кравченко, Казаес, Бычек, Островский (игрок на просмотре 75)
Свой следующий спарринг «Металлист 1925» проведет 30 января против болгарского «Хебыра».
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