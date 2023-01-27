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Украина. Премьер лига
27 января 2023, 19:38 | Обновлено 27 января 2023, 19:42
142
0

Металлист 1925 сыграл в безголевую ничью с сербским клубом

Харьковчане провели первый спарринг на зимних сборах

27 января 2023, 19:38 | Обновлено 27 января 2023, 19:42
142
0
Металлист 1925 сыграл в безголевую ничью с сербским клубом
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» провел первый контрольный матч на зарубежном учебно-тренировочном сборе.

Спарринг с сербским клубом Раднички Ниш завершился безголевой ничьей со счетом 0:0.

Контрольный матч

«Металлист 1925» – «Раднички Ниш» – 0:0

«Металлист 1925» (1 тайм): Мозиль, Шершень, Курило, Потимков Ю., Рудавский, Обинайя, Ременюк, Габелок, Русин, Ногейра, Чирук

«Металлист 1925» (2 тайм): Потимков И., Капинус, Ткачук, Безуглый, Коваленко И., Мартынюк, Дмитренко, Кравченко, Казаес, Бычек, Островский (игрок на просмотре 75)

Свой следующий спарринг «Металлист 1925» проведет 30 января против болгарского «Хебыра».

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Источник Sport.ua
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