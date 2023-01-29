Харьковский «Металлист 1925» провел первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Спарринг харьковчан с сербским клубом «Раднички» Ниш завершился безголевой ничьей (0:0).

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Товарищеский матч. 27 января, Сиде (Турция)

Металлист 1925 – Раднички Ниш – 0:0

Металлист 1925 (1-й тайм): Мозиль, Шершень, Курило, Потимков Ю., Рудавский, Обинайя, Ременюк, Габелок, Русин, Ногейра, Чирук.

Металлист 1925 (2-й тайм): Потимков И., Капинус, Ткачук, Безуглий, Коваленко И., Мартынюк, Дмитренко, Кравченко, Казаес, Бычек, Островский (игрок на просмотре, 75).

И.о. главного тренера – Эдмар

Видеообзор матча