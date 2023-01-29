Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Раднички Ниш – 0:0. Видеообзор матча
Товарищеские матчи
Металлист 1925
27.01.2023, FT 0 : 0
Раднички Ниш
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2023, 04:35 | Обновлено 29 января 2023, 05:36
14
0

Металлист 1925 – Раднички Ниш – 0:0. Видеообзор матча

Смотрите лучшие фрагменты товарищеского поединка в Турции

29 января 2023, 04:35 | Обновлено 29 января 2023, 05:36
14
0
Металлист 1925 – Раднички Ниш – 0:0. Видеообзор матча
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» провел первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Спарринг харьковчан с сербским клубом «Раднички» Ниш завершился безголевой ничьей (0:0).

Товарищеский матч. 27 января, Сиде (Турция)

Металлист 1925 – Раднички Ниш – 0:0

Металлист 1925 (1-й тайм): Мозиль, Шершень, Курило, Потимков Ю., Рудавский, Обинайя, Ременюк, Габелок, Русин, Ногейра, Чирук.

Металлист 1925 (2-й тайм): Потимков И., Капинус, Ткачук, Безуглий, Коваленко И., Мартынюк, Дмитренко, Кравченко, Казаес, Бычек, Островский (игрок на просмотре, 75).

И.о. главного тренера – Эдмар

Видеообзор матча

По теме:
Металлист – Локомотив София – 0:1. Неудача нового тренера. Видеообзор матча
Динамо – Марибор – 0:2. Когда будут голы? Обзор матча киевлян
Защитник Динамо назвал причины провальных результатов команды на сборах
товарищеские матчи Раднички Ниш Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зеленский обратился к президентам Международных спортивных федераций
Война | 29 января 2023, 03:51 2
Зеленский обратился к президентам Международных спортивных федераций
Зеленский обратился к президентам Международных спортивных федераций

Президент Украины призвал мировое спортивное сообщество определиться по решению МОК

Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Футбол | 28 января 2023, 22:35 13
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду

Сергей Кривцов может продолжить карьеру в «Интер Майами»

Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Футбол | 28.01.2023, 19:41
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Экс-игрок Шахтера отличился за МЮ, Тоттенхэм – в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол | 28.01.2023, 23:53
Экс-игрок Шахтера отличился за МЮ, Тоттенхэм – в 1/8 финала Кубка Англии
Экс-игрок Шахтера отличился за МЮ, Тоттенхэм – в 1/8 финала Кубка Англии
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Футбол | 28.01.2023, 13:27
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
27.01.2023, 13:00 9
Биатлон
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
28.01.2023, 11:50 23
Футбол
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
28.01.2023, 11:39 1
Футбол
Выбор сделан. Эвертон определился с новым главным тренером
Выбор сделан. Эвертон определился с новым главным тренером
27.01.2023, 13:39 6
Футбол
Почему Калинина не играет за Украину? Вице-президент ФТУ ответил на вопрос
Почему Калинина не играет за Украину? Вице-президент ФТУ ответил на вопрос
27.01.2023, 08:30 5
Теннис
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
28.01.2023, 00:48 6
Другие виды
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
28.01.2023, 13:13 30
Теннис
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
27.01.2023, 23:57 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности