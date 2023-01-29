Металлист 1925 – Раднички Ниш – 0:0. Видеообзор матча
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Харьковский «Металлист 1925» провел первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Спарринг харьковчан с сербским клубом «Раднички» Ниш завершился безголевой ничьей (0:0).
Товарищеский матч. 27 января, Сиде (Турция)
Металлист 1925 – Раднички Ниш – 0:0
Металлист 1925 (1-й тайм): Мозиль, Шершень, Курило, Потимков Ю., Рудавский, Обинайя, Ременюк, Габелок, Русин, Ногейра, Чирук.
Металлист 1925 (2-й тайм): Потимков И., Капинус, Ткачук, Безуглий, Коваленко И., Мартынюк, Дмитренко, Кравченко, Казаес, Бычек, Островский (игрок на просмотре, 75).
И.о. главного тренера – Эдмар
Видеообзор матча
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